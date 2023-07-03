"KKM dönüşleri için 1 milyar dolarlık satış yapıldı"

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi bugün KKM dönüşleri nedeniyle piyasada oluşan döviz likidite ihytiyacının karşılanması için kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolar tutarında satış yapıldığını söyledi.

Reuters'a yaptığı açıklamada yetkili, Merkez Bankası'nın kamu bankaları üzerinden satış yapmama duruşunun devam ettiğinin altını çizerek, "Kuru baskılama çabası yok. Yapılan işlem kura müdahale değil, piyasada sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak ve oynaklığı azaltan bir likidite sağlama işlemi" diye konuştu.

Bankacılar bu hafta yoğun kur korumalı mevduat hesabı (KKM) dönüşlerinin olduğuna dikkat çekiyor.

Rezervler artış trendine girdi

Merkez Bankası kurun seviyesini belirlemek için rezervlerini kullanmayı bırakırken, rezervler artış trendine girdi. TL, haziran başından bu yana yüzde 20 ile sert değer kaybı yaşarken, dolar/TL bugün 26,18 TL seviyelerini test etti. Kur, saat 15.50 itibarıyla yüzde 0,68 oranında yükselişle 26,06 TL'de işlem gördü.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise merkez bankasının kur seviyesi belirleme amaçlı olarak döviz arzını durdurmasıyla birlikte 23 Haziran'da sona eren haftada veri tarihinin en büyük artışını kaydederek 9.19 milyar dolara yükseldi.