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KKM hesapları 1 trilyon TL'nin altına indi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, geçen hafta 996,2 milyar TL'ye gerilerken; böylelikle KKM bakiyesi 17 Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez 1 trilyon TL'nin altına indi.

Haber Merkezi
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KKM hesapları 1 trilyon TL'nin altına indi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 17 Haziran 2022 tarihinden bu yana ilk kez 1 trilyon TL'nin altına inerek 996,2 milyar TL oldu. Aynı haftada krediler 16 trilyon 204,2 milyar TL'den 16 trilyon 367,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 19 trilyon 385,1 milyar TL'den 19 trilyon 48,1 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 37,6 milyar TL'den 2 trilyon 62,7 milyar TL'ye , bireysel kredi kartları 1 trilyon 833,1 milyar TL'den 1 trilyon 908,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 304,9 milyar TL'den 314,7 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 31 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

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