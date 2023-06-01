KKM hesaplarında artış serisi sürüyor: 2,5 trilyon TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 398,2 milyar TL'den 2 trilyon 498,7 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 9 trilyon 64,1 milyar TL'den 9 trilyon 128,9 milyar TL'ye yükseldi, mevduat 10 trilyon 365,4 milyar TL'den 10 trilyon 299,1 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 358 milyar TL'den 1 trilyon 368,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 670,3 milyar TL'den 699,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 168,5 milyar TL'den 168,3 milyar TL'ye indi.

Veriler 2 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.