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KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürdü

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Haber Merkezi
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KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürdü
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 594,4 milyar TL'den 1 trilyon 574,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 587,2 milyar TL'den 14 trilyon 623,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 441,4 milyar TL'den 17 trilyon 304 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 797,1 milyar TL'den 1 trilyon 800,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 586 milyar TL'den 1 trilyon 587,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 252,9 milyar TL'den 257,2 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 6 Eylül ile biten haftayı kapsıyor.

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