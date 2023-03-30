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KKM’de yeni rekor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar artışını sürdürerek, 1 trilyon 672 milyar 833 milyon lira büyüklüğe ulaştı.

Haber Merkezi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 24 Mart haftası itibariyle KKM hesapları 1 trilyon 672 milyar 833 milyon lira büyüklüğe ulaştı. 6 Ocak haftasından bu yana kesintisiz artan KKM hesaplarında ivmenin yeni ürünle birlikte artması bekleniyor. 11 haftalık artış 302.8 milyar lira oldu.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 246,7 milyar TL'den 8 trilyon 357,9 milyar TL'ye, mevduat 9 trilyon 814,2 milyar TL'den 9 trilyon 945 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 234,6 milyar TL'den 1 trilyon 253,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 526,1 milyar TL'den 551,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 159,4 milyar TL'den 159,3 milyar TL'ye geriledi.

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