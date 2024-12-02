TÜMGİŞ Başkanı Şanser Kadooğlu: KKTC ile ortak projeler geliştireceğiz

Tüm Global İş Dünyası Derneği (TÜMGİŞ) Yönetim Kurulu, Katar ziyaretinin ardından bu kez de KKTC'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. TÜMGİŞ heyeti, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’ni (GİKAD) ziyaret etti.

'Stratejik sektörlerde yeni iş modelleri geliştirmek istiyoruz'

2023 yılında kurulan TÜMGİŞ'in Türkiye'nin önde gelen girişimcileri ve iş dünyası liderlerinin gönüllü katılımıyla hayata geçirilmiş bir iş dünyası derneği olduğunu ve Türkiye’nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilik ile hızlandırma vizyonu ile kurulduğunu anlatan TÜMGİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Kadooğlu, KKTC'ye yaptıkları ziyaretin son derece olumlu geçtiğini ve yeni iş birliklerine kapı açtığını söyledi.

TÜMGİŞ'in KKTC ziyaretinin sadece yeni ve stratejik iş modelleri geliştirmekten ziyade iki ülkenin kardeşlik hukukuna iş dünyası olarak hizmet etmek, yardımcı olmak ve köprüler oluşturmak adına da oldukça önemli bir ziyaret olduğuna dikkat çeken Kadooğlu, "Tüm Global İş Dünyası Derneği, isminde hayat bulduğu hedeflere ulaşma noktasında, Avrupa, Afrika ve Asya üçgeninin merkezinde olan KKTC'nin coğrafi konumunun farkındadır. Uygulanan ambargolara rağmen KKTC'nin coğrafi imkanlarını iş dünyası olarak kullanmanın Türkiye Cumhuriyeti’nin yavru vatan üzerindeki politikalarını desteklemek adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. KKTC devletinin en üst kademesindeki kabulüne karşı bizler de ihtiyaç duyulan ilgili sektörlerde gerekli projeleri hayata geçirmek adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere çalışacağız. Bu ziyaret daha somut sonuçların ortaya çıkacağı yeni bir başlangıcın filizleri olarak değerlendirilmeli diye düşünüyoruz." dedi.

Türkiye ve KKTC’nin ortak hedeflerini gerçekleştirmek adına, TÜMGİŞ olarak her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Kadooğlu, "Özellikle, stratejik sektörlerde yeni iş modelleri ve ortak projeler geliştirerek, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal bağları daha da pekiştirebiliriz. KKTC'de yaptığımız görüşmelerin, iş dünyası ile diplomasi arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve ortak hedefler doğrultusunda somut adımların atılması için önemli bir zemin oluşturacağına inanıyorum. Türkiye ve KKTC arasında, tarihsel bağlarla şekillenen güçlü bir ilişki var. Bizler de bu dostane bağların her alanda daha sağlam iş birliklerine dönüşmesi için çalışıyoruz ve özellikle iki ülke arasında iş dünyasının daha etkin rol alabileceği bir zemin oluşturmak istiyoruz." dedi.

İki ülkenin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkıda bulunmak istiyoruz

TÜMGİŞ olarak, KKTC ile ticaret ve yatırımı artırma hedefinde önemli bir role sahip olduklarını belirten Kadooğlu, şunları söyledi:

"Bu çerçevede Türkiye’deki iş insanlarını KKTC’nin sunduğu fırsatlarla buluşturmayı ve iki ülkenin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin sağlam ve sürdürülebilir temeller üzerine kurulu olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. İki kardeş ülke olarak, yatırım alanında yeni fırsatlar oluşturmak ve finansal iş birliklerini artırmak adına daha güçlü adımlar atabileceğimize inanıyoruz, turizmden sanayiye kadar geniş bir alanda yeni projelerle katkı sunmak istiyoruz. KKTC Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle burada hayata geçirilecek yatırımların her iki ülkeye de büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, karşılıklı yatırım ve ticaretin gelişmesine yönelik daha fazla iş birliği alanı yaratabileceğimiz kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

TÜMGİŞ heyetinin KKTC temasları

TÜMGİŞ heyeti KKTC ziyaretleri kapsamında ilk olarak KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı ziyaret etti. Yavru vatan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan Berova, iki ülke arasında yapılacak anlaşmalar ve iş insanlarının birlikte hareket etmeleri suretiyle önemli projelerin hayata geçirilebileceğini belirtti. Berova, bu konuda da vizyon ve de misyonuyla TÜMGİŞ’in stratejik köprü olacağını söyledi.

Resmi ziyaretlerinde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile de görüşen TÜMGİŞ, Amcaoğlu’nun Kuzey Kıbrıs’ın özellikle enerji konusunda Türkiye’den destek beklediğinin altını çizmesi üzerine, TÜMGİŞ'in de iki ülke arasındaki köprü misyonunu oluşturmak arzusunda olduğunu belirterek işbirliğine hazır olduğunu beyan etti. Amcaoğlu’nun özellikle yenilenebilir ve depolanabilir enerji hususundaki hassasiyetinin öncelikli olarak ele alınması kanaatinde olan dernek, bu konudaki çalışmalarına hız vereceğini ifade etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na yapılan ziyarette, KKTC’nin özellikle 1974 yılına kadar yaşadığı sıkıntılar ve tarihsel süreç içinde maruz kaldığı zorluklar dile getirildi. KKTC’nin ancak ana vatan Türkiye’nin maddi manevi desteği ve Türkiye’de yaşayan iş insanlarının KKTC'de yatırım yaparak ülkeye katma değer sağlaması ile daha müreffeh bir ülke haline geleceği hususunda fikir birliğine varıldı.

TÜMGİŞ’in Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de uluslararası yatırımların özellikle de Türkiye destekli olanların yavru vatan için çok kıymetli olduğunu, bu konuda derneğe her türlü desteği vermeye istekli olduklarını net olarak belirtti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, makamında ağırladığı TÜMGİŞ heyetinin, Kuzey Kıbrıs’ın içten misafirperverliğiyle bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken heyet tarafından oluşturulacak inovatif projeleri ve yatırımları destekleyeceklerini ifade etti.

TÜMGİŞ’in sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirmek ve küresel anlamda ekonomik yönden güçlü aktörlerden biri haline gelmek için izlediği yolda, bu amaca yönelik gerçekleştirdiği ziyaretteki bürokratik duraklardan biri de KKTC Ulaşım ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı oldu. Arıklı, Kuzey Kıbrıs’ın gelişmesindeki en büyük itici güçlerden birinin, 46 yıl sonra kademeli olarak açılan Maraş bölgesi olacağını, bu süreçte yeniden inşa edilecek bölgeden ciddi bir turizm geliri elde edileceğini, bunun için de Türk şirketlerine büyük iş düşeceğini vurguladı.

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak, kadın girişimcilere finansal destek sağlamak, onları iş dünyasında görünür kılmak ve başarı hikayelerini geniş kitlelere duyurmak için etkinlikler ve eğitimler düzenleyen TÜMGİŞ, bu kapsamda KKTC GİKAD (Girişimci Kadınlar Derneği) tarafından düzenlenen “İş'te Kadınlar" zirvesine de katıldı.