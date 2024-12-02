EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Ekonomide derinleşerek devam eden yavaşlama var

İZMİR / EKONOMİ



Üçüncü Çeyrek Büyüme rakamların değerlendiren Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Dünün tecrübeleri ile geleceğin bilgisini sentezleyen, tüm sektörleri ve sosyal kesimleri eşanlı dikkate alan, dünya ekonomisinde 2.Trump döneminin olası yansımalarını içeren bir perspektif çerçevesinde güçlü bir ekonomi programına ihtiyacımız var. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu artırılması, faiz indirimlerinde erken ve hızlı davranılmaması, kurdaki baskılamanın zamana yayılarak kaldırılması, istihdam ve ihracatın korumaya alınması da ekonominin iyileşmesine katkı sağlar” dedi.

Ekonominin ilk çeyrekte yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 2,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 2,1oranında büyüdüğünü hatırlatan Yorgancılar “Bir önceki çeyreğe göre büyüme hızlarının ikinci ve üçüncü çeyrekte binde 2 oranında daralmaya işaret ediyor. Dördüncü çeyrekte ekonomide daha belirgin bir yavaşlama hatta küçülme olasılığı söz konusu. Dolayısıyla, ekonomide derinleşerek devam eden yavaşlama var” diye konuştu.

Geniş toplumsal kitleler ve sanayi sektörünün çektiği sıkıntıların boşa gitmemesi için enflasyonla mücadelenin, maliye politikasının da desteğiyle, kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Yorgancılar, “Enflasyonla mücadelede başarılı olmaktan başka çaremiz yok” diye konuştu.

“Son çeyrekte sektörün küçülme olasılığı yüksek”

Yatırımlardaki binde 8 oranındaki gerilemenin beklenen ancak endişe veren bir gelişme olduğunu dile getiren Yorgancılar, “Sanayi sektörü bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,2 oranında büyürken ikinci çeyreğinde yüzde 1,6 ve üçüncü çeyrekte de yüzde 2,2 oranında küçüldü. Böylece sektör yılın dokuz aylık bölümünde binde 6 düzeyinde küçüldü. Dolayısıyla, 2024 yılının 2. ve 3. çeyreğinde sanayi sektörünün gösterdiği performans oldukça düşündürücü. Son çeyrekte de sektörün küçülmesi olasılığı oldukça yüksek. Sektörümüz 2022 ve 2023 yıllarındaki yavaşlamanın ardından 2024 yılında son 5 yılın en kötüsünü yaşayacak gibi görünüyor” dedi.

Kalıcı istihdamın en yoğun olduğu sektörde sanayicilerin yeni istihdam yaratmaya devam ettiğini vurgulayan Yorgancılar, “Kur artışlarının maliyetlerin altında kalmasına rağmen imalat sanayi sektörü ihracatında yüzde 4,5 oranında artış yaşandı. Sanayi sektörü, yılın üçüncü çeyreğinde içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen kendinden beklenenleri fazlasıyla yerine getirdi” diye konuştu.

“Yatırım teşviklerine yeni yaklaşım gerekiyor”

Yatırımların yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,0, ikinci çeyreğinde ise binde 8 büyürken üçüncü çeyrekte binde 8 oranında küçüldüğüne dikkat çeken Yorgancılar, “Yarınların ihtiyaçlarına hazır olmak için yatırım teşviklerinde konjonktürel koşullar çerçevesinde yeni bir yaklaşım geliştirmenin gereğine işaret ediyor” diye konuştu.