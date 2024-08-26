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“Konkordato fonu ile alacaklılar korunabilir”

Ekonomi yönetiminin ilk faiz indirimi yapılana kadar işsizlik verileri ile konkordato tehlikesine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Eskişehir Genç İş İnsanları Derneği (ESGİAD) Başkan Vekili Kerem Toparlar, kurulacak konkordato fonu ile alacaklıların korunabileceğinin altını çizdi.

Haber Merkezi
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“Konkordato fonu ile alacaklılar korunabilir”
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ESKİŞEHİR

Ülke ekonomisinin farklı sebeplerden oluşmuş yüksek enflasyonla mücadele ettiğini belirten Toparlar, “Sıkı para politikasıyla özellikle carry-trade dediğimiz yatırımcı çekilmiş durumda. Parayı sıkmak dış yatırımcıyı çekerken iç yatırımcıya ise zor günler yaşatıyor. Mevcut faizlerle kimse yatırım yapamıyor. Bu sıkı politikaları bugüne kadar çok fazla hasar almadan atlattık” diye konuştu. Ekonomi yönetiminin ilk faiz indirimi gelene kadar iki şeyin artmasına engel olması gerektiğini dile getiren Toparlar, “Birincisi ve en önemlisi işsizlik rakamları. Şu an rakamlar çok kötü gözükmeyebilir ama ekonomik durgunluk bir noktada mutlaka işsizliği getirir. Bizim durumumuzda ise yüksek enflasyonla birleşen işsizlik, yani stagflasyon meydana gelir. Buradan dönüş ise zor olacaktır. Türkiye çok şeyini kaybeder” açıklamasında bulundu.

Önem verilmesi gereken ikinci konunun konkordato tehlikesi olduğunu vurgulayan Kerem Toparlar, “Bu yılın başından bu yana konkordato sayımız maalesef 900’ü aşmış. Dikkat edilmez ise bu rakam logaritmik olarak artar. Konkordato devletin sizin borçlarınızı koruma altına alma durumudur fakat bu uygulanırken alacaklı korunamıyor. Alacaklı korunmadığında ne yazık ki çıkmaza girip kendi için konkordato isteyebilir ve sayı bu şekilde artar. Bence çözüm olarak konkordato alacaklı fonu kurulmalı ve alacaklılar korunmalı. Enflasyonla topyekûn bir mücadele vereceksek bunu yaparken önce kendi tüccarımızı ve çiftçimizi korumalıyız” ifadelerini kullandı.

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