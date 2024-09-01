Konutta, yatırımın geri dönüş süresi kısalıyor mu?

Son aylarda konut piyasasında durgunluk yaşanıyordu. Artan fiyatlar, yüksek kredi faizi ve alternatif yatırım araçlarına geçişler bu durgunlukta önemli rol oynadı. Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, ancak temmuz ayında yapılan konut satışları gösterdi ki, kimi alıcılar fırsatı gördü. Sıfır konutta yapılan düşük faizli kampanyalar ve indirimler, ikinci elde artan pazarlık marjı birikimi olan kesimi harekete geçirdi. Ülke genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Böylece hem yılın zirvesi hem de tüm zamanların en iyi ikinci temmuz ayı satışı gerçekleşti.

3 yılın en kısası

Alıcının gördüğü bu fırsat rakamlara da yansıdı. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın araştırmasına göre; Türkiye genelinde haziran ve temmuz aylarında 13 yıl ile Haziran 2021’den sonra ‘en kısa amortisman süresi’ görüldü. Sene başında 15 yıl olarak hesaplanan süre, konut fiyatlarındaki gerilemeye karşı kiraların aynı oranda düşmemesi nedeniyle 13 yıla kadar düştü.

Her ilde düşüş var

Endeksa’nın konut satışlarının en çok olduğu illerde yaptığı araştırmaya göre her ilde konut fiyatları reelde (enflasyondan arındırılmış) düşüyor. 3 büyük ile bakıldığında İstanbul’da reel gerileme yüzde 18, amortisman süresi 14 yıl olarak hesaplanıyor. İzmir’de reel düşüş yüzde 17 olurken, amortisman süresi yine 14 yıl olarak açıklanıyor. Yatırımın geri dönüş süresine bakıldığında en cazip il 10 yıl ile Ankara.

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, “Son dönemde yaşanan fiyat düşüşünü kiralar aynı hızda takip etmiyor ve aradaki makas giderek azalıyor. Bu da yıllık getiriyi artırırken, amortisman sürelerini 13-14 yıl seviyelerine çekmiş durumda. Kira artışlarının da tekrar TÜFE ile belirlendiğini yani yüzde 60-65 seviyelerinde olduğunu düşünürsek, yatırımcılar için bu dönemde iki önemli pozitif gösterge var diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Fiyatlarda gerileme devam edecek mi?

Azalan talep nedeniyle son aylarda maliyet artışları fiyatlara yansıtılamıyor. İnşası süren projelerde firmaların kârından taviz verdiğini belirten uzmanlar, yeni projelerin yeni maliyetlerle başlayacağını hatırlatıyor. Konut kredi faizlerinde bir düşüş olması durumunda piyasanın hareketleneceğini ve hem sıfır hem de ikinci elde fiyatların artışa geçeceğini belirten uzmanlar, aynı zamanda arz sorununa da dikkat çekiyor. Alınan ruhsatlara göre konut üretiminin ihtiyacın gerisinde kaldığını hatırlatan sektör temsilcileri, bu durumun önümüzdeki dönemde fiyat ve kira rakamlarında artışa yol açacağını öngörüyor.