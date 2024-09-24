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Kozan limonu Avrupa ve Asya yolcusu!

Adana’nın Kozan ilçesinde hasadı başlanan limon Avrupa ve Asya’ya gönderilmek üzere tırlara yüklendi. Limonun kilogramı 8 ile 15 lira arasında satılmaya başlandı.

Haber Merkezi
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Kozan limonu Avrupa ve Asya yolcusu!
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Adana'nın Kozan ilçesinde enter donat cinsi limonda hasat başladı. Geçen yıl bahçede 50 kuruşa alıcı bulunamadığı için dökülen limonun kilogramı bu yıl 8 ile 15 lira arasında satılmaya başlandı.

"Kozan limonu birçok ülkeden alıcı buluyor"

Bu yıl yaşanan aşırı sıcak nedeniyle bahçelerde rekolte kaybı olduğunu aktaran ama Avrupa ve Asya ülkelerinden talep olduğunu belirten Onur Tandoğan, “Bu yıl rekolte beklenenden düşük. Şu an bulunduğumuz alan 50 dekarlık bir enter donat cinsi limon bahçesi. Bugün hasada başladık. İlk tırımız doldu. Aslında 250 ton çıkması gereken yerde 100 ton limon alındı. Kozan limonu eskiden bir Rusya’ya ihraç olurdu. Çok şükür şu an Avrupa olsun, özellikle Balkan devletleri olsun, Orta Doğu ülkeleri olsun, Türk cumhuriyetleri olsun, çok yerden alıcı buluyor. Limonun cinsine ve kalitesine göre kilosu 8 ile 15 lira arasında değişiyor. Bu sene bence değerini bulduğunu düşünüyorum. Herkes kazansın, çiftçi de kazansın, ihracatçı da, tüccar da, işçi de bereketli bir yıl olsun inşallah” dedi.

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