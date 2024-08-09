KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi

Ekonomi - Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2.1, yıllık bazda yüzde 4.7 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar ve enerji sektörü dışındaki sektörlerde gerilemeler olduğunu görüyoruz. Alınan tedbirlerin etkisiyle üretimde daralmaların görülebileceğini tahmin ediyorduk. Önümüzdeki dönem ihracat artışlarıyla birlikte üretimde de ivmelenme görebilmeyi temenni ediyoruz” dedi. Sanayi üretiminde yılın ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 1.8’lik daralma olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Buradan ikinci çeyrek ekonomik büyüme oranlarında sanayinin katkısının daha sınırlı kalabileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.