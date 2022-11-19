Küçük aile işletmeleri için yeni proje ve destek talebi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklama ile küçük aile işletmeleri için yeni proje ve destek talebinde bulundu.

Tarımın sürdürülebilirliğinin küçük aile işletmelerinden geçtiğini ve dünyada tarımın yüzde 90'a yakınının küçük ölçekli aile çiftliklerinden oluştuğunu belirten Çelik, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıdaların büyük çoğunluğunu küçük aile işletmeleri sağlıyor. Dolayısıyla tarımdaki en büyük kitle olmasıyla birlikte küçük aile işletmeleri ülke tarımının belkemiğidir. Küçük aile işletmelerimiz hem bölgesel ekonominin canlanmasını sağlar hem de tarımın sürdürülebilir olması açısından önemli rol oynar. Dolayısıyla ülkemizde tarımsal işletmelerin yüzde 85'inin küçük aile işletmelerinden oluşması nedeniyle bu konunun üzerinde öncelikli durulması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, küçük aile işletmelerinin desteklenmesinin ülkenin gıda güvenliği için de önemli olduğunu, bu işletmelerin tarımı hiçbir zaman terk etmeyip üretime devam ettiğini vurguladı.

Bu nedenle aile işletmelerinin yaşatılmasının zorunluluk olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "Tarımsal desteklemelerin ağırlıklı olarak aile işletmelerine yönelik olması gerekirken büyük işletmeler bu desteklerden önemli pay almaktadır. Dolayısıyla küçük aile işletmeciliğini ön planda tutarak desteklemelerin artırılması tarımdaki sürdürülebilirliğin en temel çözümlerinden biri olacaktır. Bu işletmelerde sadece hayvancılık ya da bitkisel üretim değil, tarımın bütün üretim şekilleri vardır. Onun için öncelikle küçük aile işletmelerini yaşatacak, yetiştiricilerin refah seviyesini artıracak yeni projelere ve destekleme modellerine ihtiyaç var. Ayrıca genç çiftçi hibe projeleri de yeniden uygulamaya konulmalı. Genç nüfusumuzu tarımla buluşturamaz ve küçük aile işletmelerini tarımdan uzaklaştırıp kaybedersek aslında ülke tarımını kaybetmiş oluruz. Gıdanın etkili güç olduğu günümüzde 85 milyonluk nüfusumuzun gıda güvencesini sağlamak için küçük aile işletmelerinin maddi ve manevi desteklerden önemli pay alması tarım ve hayvancılığımızın daha iyi yerlere gelmesini sağlayacak."