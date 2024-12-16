Küçük Ailesi konkordatodaki Forum AVM’lerin Yüzde 40’ını aldı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Yönetim koltuğunda aynı zamanda LC Waikiki’nin de yönetim kurulu başkanlığını yapan Vahap Küçük’ün bulunduğu Küçükler Holding’in iştiraki Nivak Group ve yine aile işletmelerinden VK Holding, konkordato süreci devam eden Forum AVM’lerinin yüzde 40’ını satın alarak AVM sektörüne adım attı. Küçük Ailesi, söz konusu satın alma ile birlikte Forum’un 8 adet AVM’sinin çoğunluk hissesinin sahibi oldu ve yönetimine geçti. Konuyla ilgili EKONOMİ’ye konuşan LC Waikiki ve Küçükler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, söz konusu satın alma ile birlikte daha önce diğer tarafında bulundukları masanın işletme tarafına geçtiklerini dile getirerek, “8 adet AVM’nin yüzde 40’ını satın aldık. Bizim için yabancı bir alan değil. Hepsinde mağazalarımız da var. Masanın diğer tarafındaydık ama AVM işletmesini de biliyoruz. Hepsi bitmiş iyi iş yapan AVM’ler. Oturmuş, kiracıları da var. Yürüyen bir sistem” dedi. Küçük, AVM’lerin hukuki sürecine ilişkin, belli bir takvime bağlandığını ve konkordatodan çıkacağını dile getirdi. Anlaşma ile Küçük Ailesi, girişimleri arasına Forum İstanbul, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara Gordion ve Forum Magnesia’yı da eklemiş oldu. Anlaşmanın Forum Marmara’yı ise kapsamadığı belirtildi.

Konkordato süreci devam ediyor

Forum markalı AVM’ler Türkiye pazarına 2003 yılında giren Multi Corporation tarafından 3 milyar Euro’yu aşan yatırım ile hayata geçmişti. Hollandalı AVM yatırım ve geliştirme şirketi Multi Corporation, 2013’te ise AVM’leri 900 milyon Euro borcuna karşılık olarak ABD’li Blackstone’a satmıştı. En yaşlısı 14- 15 yıllık olan AVM’ler, 2018’de kiralarda TL’ye dönüş ve ardından da gerçekleşen salgının yol açtığı ekonomik kriz nedeni ile zor dönemler geçirmiş ve geride kalan yıl da yatırımcıları arasında Mehmet Gezer’in de yer aldığı başka bir yatırımcı grubuna satılmıştı. Bu süreçte grup aralarında Forum Trabzon’un da yer aldığı iki adet AVM’yi satmıştı. Hali hazırda yönetimi Multi Türkiye tarafından yapılan Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia’ya için konkordato süreci devam ediyor ancak söz konusu yatırım ile birlikte AVM’lerin konkordatodan çıkması bekleniyor. Konkordato sürecinde alacaklıların şirketler aleyhine icra takibi yapması mümkün olmuyor. Şirketler ise bu süreyi alacaklılarla ödeme projelerini müzakere ederek yürütüyor. Hali hazırda Forum AVM’lerinin sahiplerinden Mehmet Gezer’in oğlu Furkan Zeynel Gezer, geçtiğimiz aylarda gazetemize yaptığı açıklamada konkordato sürecinin istedikleri gibi ilerlediğini belirterek herhangi bir satışın söz konusu olmadığını, 200-250 milyon Euro arasında da yenileme yatırımı yapmayı ve portföylerine de yeni AVM’leri katmak istediklerini dile getirmişti.

Forum A VM’ler yıllık 83 milyon ziyaretçi ağırlıyor

Yüzde 47,49’luk pay ile LC Waikiki’nin de büyük ortağı olan Küçük Ailesi’nin yatırımı sonrası, Forum AVM’lerinin nasıl bir sürece gireceği merak konusu oldu. Zira Küçük Ailesi, bin 300’den fazla mağazası ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da en büyük hazır giyim perakende markası LC Waikiki’nin başarılı yolculuğunun mimarı olarak görülüyor ve yine LC Waikiki Türkiye’de de AVM’lerde en fazla mağazası bulunan markaların başında geliyor. Söz konusu yatırımın nedenlerinden birinin de farklı kategorileri de bünyesine ekleyen LC Waikiki’nin büyüme iştahı olarak gösteriliyor. Türkiye’deki en büyük AVM grupları arasında yer alan Forum AVM’leri yıllık 83 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor. 2003’te kurulan Küçükler Holding ise Okyanus Çorap, Senkron Reklam, Aveks Reklam, SPS Etiket, Trikotek, Nivak Group, Küçükler Tarım ve NVK plastik ile daha çok hazır giyim, baskı, ambalaj, matbaa, reklam ve danışmanlık gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.