Kullanılmayan tescilli markalar iptal edilecek

Birçok şirketin ulusal ve uluslararası yüzü olan marka isimleri, son dönemde önemi her geçen gün artan bir konu haline geldi. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan marka başvurularındaki artış ise bu durumu destekler bir niteliğe sahip.

Ancak marka başvurusu yapılan ve tescil edilmesine rağmen birçok işletmenin tescil aldığı alanda faaliyet göstermemesi ise beraberinde bazı sorunları da getiriyor.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, bu durumun önüne geçilmesi amacıyla 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka iptal yetkisi veren hüküm SMK’nın 26. maddesinde yer aldığını söyledi.

Bu maddenin kanunun yayım tarihi olan 10 Ocak 2017’den itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe gireceğine değinen Akbulut, “Marka tescili alınıp faaliyet göstermeyen markalar 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından iptal edilebilecek.” dedi.

Markaların işlerliği artacak

Markaların iptal sebebinden de bahseden Akbulut, “Tescil tarihinden itibaren beş yıl süre ile haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmaması ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilmesi, marka iptallerinin en önemli sebebi olarak ifade ediliyor” diye konuştu.

Kuruluş aşamasında yer alan veya ürün geliştiren birçok firmanın dikkat çekici marka bulmakta zorlandığına vurgu yapan Cumhur Akbulut, “Bu kanunla birlikte atıl markaların birçoğu yeniden aktif hale gelecek. Şirketlerin marka başvurularını ele aldığımızda, örneğin; tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma, aynı marka adını hem gıda hem de turizm alanında da tescil ettiriyor ve sonrasında bu sektörlerde herhangi bir faaliyet göstermiyor ise mevcut uygulamayla bu markalar kuruma yapılacak olan başvuru ile iptal edilebilecek ve markalar daha işler bir hale gelecek” şeklinde konuştu.