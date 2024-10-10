Piyasalarda gözler 15.30'a kilitlendi: Oynaklık yaşanabilir

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti. Önemli veri, Türkiye saati ile (TSİ) saat 15.30'da açıklanacak. Sürpriz gelecek bir veriyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor. ABD eylül ayı enflasyonunun aylık yüzde 0,1 artması; yıllık bazda ise, yüzde 2,5’ten yüzde 2,3’e gerilemesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse, enflasyon 2021 başından bu yana en düşük seviyede olacak.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,36 ile ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvuruları azaldı. Ülkede ağustos ayına ilişkin toptan eşya stokları ise aylık yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Fed tutanakları açıklandı

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, banka yetkililerinin "önemli bir çoğunluğunun" politika faizinin 50 baz puan düşürülmesini desteklediği bildirildi.

Tutanaklarda, ekonomik büyüme güçlü ve işsizlik düşük kalmaya devam ederken enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğuna dikkati çeken bazı yetkililerin ise toplantıda politika faizinin 25 baz puan indirilmesinden yana olduğu aktarıldı.

Fed'in tutanaklarında, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti" ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın dış ticaret fazlası beklentileri aştı

Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'nın ağustosta dış ticaret fazlası 22,5 milyar euro ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Çin'in adımları risk iştahını artırıyor

Asya tarafında ise yeni işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, Çin'in pay piyasalarında likiditeyi artırmaya yönelik adımları risk iştahını besliyor.

Çin'in sermaye piyasalarının sağlıklı gelişimini teşvik etmek için adımlar atacağına yönelik haber akışı sonrası Çin ve Hong Kong'da alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Japonya'nın yeni Başbakanı İşiba Şigeru, dün, 27 Ekim'de yapılacak erken seçim öncesi Temsilciler Meclisini feshetti. Geçen hafta yeni kabinesiyle göreve başlayan Başbakan İşiba, erken genel seçimde ilk siyasi sınavını vermeye hazırlanıyor.