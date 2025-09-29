Küresel servet raporu: Türkiye'nin kişi başı servetteki sıralaması açıklandı

Allianz, yaklaşık 60 ülkenin hane halkı varlık ve borçlarını incelediği Küresel Varlık Raporu’nun 16. sayısını yayımladı.

2025 Küresel Varlık Raporu’na göre, 2024 yılında dünya genelinde hane halklarının finansal varlıkları yüzde 8,7 artarak rekor seviyeye ulaştı. Türkiye’de ise hane halkının serveti yüksek enflasyon nedeniyle reel olarak yüzde 8 azaldı. Bu durum, Türkiye’nin kişi başı servette 2023’teki 46. sıradaki konumunu korumasına yol açtı.

Büyümenin asıl lokomotifi ABD

Raporda, büyümenin asıl lokomotifinin ABD olduğu vurgulandı. Küresel finansal varlık artışının yarısının ABD’de gerçekleştiği belirtilirken, Çin’in payı yüzde 20, Batı Avrupa’nın payı yüzde 12’de kaldı. Allianz Başekonomisti Ludovic Subran, “ABD’deki varlık büyümesi tek kelimeyle inanılmaz” ifadesini kullandı.

Türkiye, Arjantin’den sonra en hızlı büyüyen ikinci ülke

Türkiye’de hane halklarının brüt finansal varlıkları 2024’te yüzde 45,8 artarak dünyada Arjantin’den sonra en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle bu artış reelde yüzde 8 gerilemeye dönüştü. Böylece Türkiye, kişi başı servette geçen yılki yerini koruyarak 46. sırada kaldı.

Toplam tasarruflar yüzde 34 artarak 112 milyar Euro’ya ulaştı

Türk hane halklarının varlık artışında en yüksek katkı, yüzde 75,5’lik artışla menkul kıymetlerden geldi. Sigorta ve emeklilik tasarrufları yüzde 67,2 artmasına rağmen portföyde sınırlı bir paya sahip oldu. Portföyün yüzde 58’ini oluşturan banka mevduatları ise yalnızca yüzde 31 oranında büyüdü.

Toplam tasarruflar yüzde 34 artarak 112 milyar Euro’ya ulaştı. Bu miktarın yarısından fazlası banka mevduatlarına yönelirken, yatırımcıların sigorta ve yatırım fonlarındaki birikimleri de önemli ölçüde arttı.