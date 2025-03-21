Kurulan şirket sayısı azalırken kapanan şirket sayısı artıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kurulan Kapanan Şirket İstatistiklerine göre, yılın ilk iki ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 1,2 artış gösterdi. Şubat ayında kurulan şirket sayısı yüzde 8,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 11,8 azaldı.

TOBB tarafından yapılan duyuruya göre şubat sonu itibarıyla iki aylık dönemde kurulan şirket sayısı yüzde 3,1 azalarak 20 bin 166’ya geriledi. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 25 azalarak 351’e geriledi. Gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 7,8 artarak 3 bin 232’ye çıktı.

İki aylık zaman diliminde kapanan şirket sayısı yüzde 1,2’lik artışla 3 bin 675’e çıkarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10.9 azalarak 3 bin 651’e geriledi.

Şubat ayında ise kurulan şirket sayısı yüzde 8.7 azalarak 9 bin 131’e, kooperatif sayısı yüzde 20,7 azalarak 184’e indi. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı de yüzde 7,7’lik artışla bin 494’e çıktı.

Kapanan şirket sayısı Şubat’ta yüzde 11,8’lik azalışla bin 720’ye, kooperatif sayısı yüzde 9,6’lık azalışla 47’ye, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 29,6’lık azalışla bin 397’ye geriledi.

Şubatta 495 yabancı sermayeli şirket kuruldu

Şubat ayında 287’si Türkiye ortaklı olmak üzere toplam 495 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Bunların 21’i İran, 12’si ise Alman ortaklı olarak kayıtlara geçti.

Kurulan 495 yabancı ortak sermayeli şirketin 64’ü anonim, 431’i limited şirket statüsünde bulunuyor.

Kurulan şirketlerin 3’te 1’inden fazlası İstanbul’da

Şubat ayında kurulan 9 bin 131 şirketin 3’te 1’inden fazlasına karşılık gelen 3 bin 334 tanesi İstanbul’da kuruldu. Aynı dönemde Ankara’da bin 24, İzmir’de ise 619 şirket kuruldu.

Şubat’ta Bardın, Ardahan ve Gümüşhane’de sadece 1’er adet şirket kurulurken, Bayburt’ta 2 şirket kuruldu.