Kurulan şirket sayısı ilk 5 ayda yüzde 15,1 azaldı

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’de yılın ilk 5 ayı sonunda kurulan şirket sayısı, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 15,1 oranında azaldı.

2024 Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında bir önceki yıl aynı döneme göre; kurulan şirket sayısı yüzde 15,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,5 kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 4,4 azaldı.

Yine Ocak-Mayıs döneminde aynı döneme kıyasla kapanan şirket sayısında ise artış oldu. Kapanan şirket sayısı yüzde 30,1, kooperatif sayısı ise yüzde 9,3 arttı. Buna karşılık, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 30,2 oranında azaldı.

Sadece Mayıs ayında ise, kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 oranında artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,9 oranında azaldı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Mayıs ayında Türkiye’de 748 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bunların 456’sı Türkiye, 36’sı İran, 26’sı Azerbaycan ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan şirketlerin 162’si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 152’si İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe faaliyet bildirdi. Yılın ilk 5 ayı sonunda Türkiye’de kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı da 3 bin 333’e ulaştı.