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Kurulan şirket sayısı ilk 5 ayda yüzde 15,1 azaldı

Türkiye’de yılın ilk 5 ayı sonunda kurulan şirket sayısı, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 15,1 oranında azaldı.

ANKARA Haber Merkezi
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Kurulan şirket sayısı ilk 5 ayda yüzde 15,1 azaldı
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ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’de yılın ilk 5 ayı sonunda kurulan şirket sayısı, bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 15,1 oranında azaldı. 

2024 Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında bir önceki yıl aynı döneme göre; kurulan şirket sayısı yüzde 15,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,5 kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 4,4 azaldı.

Yine Ocak-Mayıs döneminde aynı döneme kıyasla kapanan şirket sayısında ise artış oldu. Kapanan şirket sayısı yüzde 30,1, kooperatif sayısı ise yüzde 9,3 arttı. Buna karşılık, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 30,2 oranında azaldı.

Sadece Mayıs ayında ise, kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 oranında artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,9 oranında azaldı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Mayıs ayında Türkiye’de 748 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bunların 456’sı Türkiye, 36’sı İran, 26’sı Azerbaycan ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan şirketlerin 162’si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 152’si İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe faaliyet bildirdi. Yılın ilk 5 ayı sonunda Türkiye’de kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı da 3 bin 333’e ulaştı.

Kurulan Kapanan Şirket ve Kooperatifler 2024 Ocak-Mayıs Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

MAYIS 2024

MAYIS 2023

OCAK- MAYIS

  (5 Aylık)

2023

2024

Değişim       (%)

Kurulan

Şirket

10.072

10.040

54.246

46.070

-15,1

Kooperatif

283

296

1.216

1.163

-4,4

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.250

1.387

9.390

6.150

-34,5

Tasfiye

Şirket

1.897

1.941

9.566

10.382

8,5

Kooperatif

93

69

260

321

23,5

Kapanan

Şirket

2.759

2.007

7.625

9.917

30,1

Kooperatif

60

72

289

316

9,3

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.114

2.788

10.721

7.483

-30,2

 