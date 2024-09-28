Asgari Kurumlar Vergisi'nin detayları netleşti

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Son vergi düzenlemesiyle mevzuata giren Yurt İçi Asgari Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre kurumlar vergisi indirim ve istisnalar düşülmeden öneki kurum kazancının yüzde 10’undan az olamayacak.

İlk defa faaliyete başlayan mükellefler üç hesap dönemi boyunca asgari kurumlar vergisi ödemeyecekler. Buna göre 2025 yılında kurulan bir şirket, 2025, 2026 ve 2027 yıllarında asgari kurumlar vergisi ödemeyecek.

Asgari kurumlar vergisi; ticari bilanço kârı ile kanunen kabul edilmeyen giderler toplamının veya ticari bilanço zararı ile kanunen kabul edilmeyen giderler toplamı sıfırdan büyük olması durumunda hesaplanacak. Buna karşılık geçmiş yıl zararları asgari kurumlar vergisi matrahından düşülemeyecek.

Hesaplanan asgari kurumlar vergisinden, teşvik belgeli yatırımlarda, yatırıma katkı tutarlarının kullanılması nedeniyle ilgili hesap döneminde alınmayan vergi indirilecek.

Ayrıca ihracat kazançlarına uygulanan 5 puan, sanayi sicil belgesine sahip kurumların üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanan 1 puanlık indirim nedeniyle alınmayan vergi ile en az yüzde 20’si halka arz edilen kurumların kazançlarına uygulanan 2 puanlık indirim de yine bu vergiden indirilecek.

KKM kazanç istisnası vergiden düşülemeyecek

Tebliğe göre asgari kurumlar vergisi matrahından düşülemeyecek istisnalar şunlar;

Yurt dışı kazanç, yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı, yatırım fon ve ortaklıklarının kazanç istisnası, taşınmaz iştirak hisseleri ve fon satış kazancı istisnası, banka, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya TMSF’ye borçlu durumda olanların taşınmaz ve iştirak hisselerinin satış kazancı, yurt dışı şube kazancı, yurt dışı inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetler kazancı, eğitim ve öğretim kazancı, yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesinde yönetici şirketlere ilişkin kazançlar, sınai mülkiyet hakkı satış kazancı, KKM hesaplarından elde edilen kazançlar, tarım lisanslı depo kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazanç, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde edilen kazançlar.

Cumhurbaşkanını başlattığı kampanyalara bağışlar da indirilemeyecek

Tebliğ kapsamında asgari kurumlar vergisi matrahından düşülemeyecek indirimler ise şöyle:

Sponsorluk harcamaları, bağış ve yardımlar, eğitim ve sağlık tesisleriyle yurt inşaatlarına ilişkin bağış ve yardımlar, kültür ve turizm amaçlı bağış ver yardımlar, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağışlar, Kızılay ve Yeşilay’a yapılan nakdi bağışlar, yurt dışına verilen yazılım, mühendislik, eğitim ve sağlık hizmetleri kazançları, nakdi sermaye artışı kaynaklı faiz indirimi, İFM’de faaliyette bulunan kurumların kazançları, yatırım indirimi, teknogirişim sermaye desteği, teknokent sermaye desteği.

Zarar eden işletme de vergi ödeyebilir

Tebliğde çeşitli gelir miktarlarına göre ödenmesi gereken kurumlar vergisine ilişkin örnekler de yer aldı.

Buna göre 1 milyon lira ticari bilanço kârı elde eden ve kanunen kabul edilmeyen gider tutarı 200 bin lira olan bir şirket için vergi matrahı 1.2 milyon lira olacak. Bunun için yüzde 25’lik kurumlar vergisi 300 bin lira, yüzde 10’luk asgari kurumlar vergisi ise 120 bin lira olarak belirleniyor. Mükellef bu iki tutardan daha büyük olanı yani 300 bin lirayı kurumlar vergisi olarak ödüyor.

Bir başka örneğe göre ise 1 milyon lira ticari bilanço zararı elde eden şirketin 200 bin liralık kanunen kabul edilmeyen gideri bulunuyor.

Bu durumda kurumlar vergisi matrahını sadece 200 bin liralık kanunen kabul edilmeyen giderler oluşturuyor. Mükellef bunun üzerinden yüzde 25’e karşılık gelen 50 bin lira kurumlar vergisi ödüyor.