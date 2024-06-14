Limanlarda elleçlenen yük miktarı yüzde 4,6 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğünün 2024 yılı Ocak–Mayıs dönemine yönelik denizcilik istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin denizcilikte daha fazla söz sahibi olması için duraksamadan çalıştıklarını bildiren Uraloğlu, bu çalışmaların yansımasının deniz ticaretinde kendini gösterdiğini aktardı.

Uraloğlu, mayısta limanlarda elleçlenen yük miktarının 45 milyon 988 bin 445 ton olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: "Limanlarda elleçlenen yük miktarı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 225 milyon 464 bin 363 tona, konteyner miktarı ise yüzde 13 artarak 5 milyon 644 bin 97 TEU’ya çıktı. Mayısta limanlarımızdan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 13 milyon 64 bin 494 ton oldu ve yılın en yüksek rakamına ulaştı. Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 21 milyon 653 bin 465 ton oldu. Mayıs ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 34 milyon 717 bin 959 ton olarak gerçekleşti."

En fazla yük Aliağa'da elleçlendi

Limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının mayısta 5 milyon 524 bin 847 ton olduğunu bildiren Uraloğlu, aynı dönemde kabotajda taşınan yük miktarının 5 milyon 745 bin 639 ton olduğunu belirtti.

Uraloğlu, mayısta en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 767 bin 170 tonla Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğine işaret ederek "Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 505 bin 471 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 590 bin 859 ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip ediyor." ifadesini kullandı.

Yük cinsleri bazında bir önceki aya göre en fazla artışın hurda demir elleçlemesinde olduğunu ve limanlardan 1 milyon 835 bin 933 ton hurda demir yük elleçlendiğini aktaran Uraloğlu, "Bunu ham petrol ile feldispat yükleri izledi. Mayısta portland çimento 1 milyon 73 bin 823 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Portland çimentoyu, fuel oil ve motorin takip etti. Ham petrol ise yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla hurda demir ve briketlenmemiş taş kömürü takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

En fazla yük İtalya'ya gitti

Uraloğlu, mayısta deniz yoluyla yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapıldığına dikkati çekerek İtalya'yı ABD ve İspanya’nın takip ettiğini bildirdi.

Deniz yoluyla limanlara en fazla yükün Rusya'dan geldiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: "Mayısta limanlarda elleçlenen 34 milyon 717 bin 959 ton yurt dışı yükün yüzde 6,7’si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Mayısta Türk bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı 2 milyon 309 bin 446 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Yabancı bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı ise 32 milyon 408 bin 513 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. Mayısta limanlarda elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 1 milyon 161 bin 725 TEU'ya ulaştı."