'Lojman tazminatı, memurlara kira yardımı olarak yeniden ödenmeli'

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yaşam maliyetlerinde artış yaşandığını belirtti.

"Memurlar, hayatını idame ettirebilecek realiteye uygun, refah seviyesini yaşamsal olarak destekleyecek bir ücret beklentisi içindedirler. Bu beklentinin gereği mutlaka yerine getirilmelidir." diyen Baytemir, 1994-2005 yıllarında memurlara ödenen lojman tazminatının tüm memurlara kira yardımı olarak yeniden ödenmeye başlaması gerektiğini bildirdi.

Baytemir, memur ve emekli maaşı artışlarında vergi dilimi, ülkenin büyüme oranı, enflasyon farkı, görevin sağladığı katma değer ve personel performansının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 liranın taban aylıklara eklenmesini, emekli ücret ve ikramiyelerine yansıtılmasını istediklerini kaydetti.

3600 ek göstergenin birinci derecedeki tüm memurlara sınıf ayrımı yapılmaksızın acilen verilmesi çağrısında bulunan Baytemir, tazminat yansıtma oranlarının artırılmasını talep etti.

Tüm memur ve memur emeklilerine yılda 4 defa net birer maaş tutarında ikramiye verilmesi ile ilgili beklentilerini dile getiren Baytemir, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet gibi kurumlarda görevli memurları kapsayan "Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı"nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesine eklenmesinin zaruri olduğunu ifade etti.