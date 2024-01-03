Maaş zamları ENAG'a göre hesaplansaydı ne olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2024 memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu.

TÜİK verilerine göre, enflasyon aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93 arttı. Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları, geçen yılın ikinci yarısı için aldıkları yüzde 6’nın enflasyondan düşülmesiyle bulunan orana, 2024’ün ilk yarısı için toplu sözleşme kaynaklı olarak verilen yüzde 15’in eklenmesi şeklinde hesaplanırken; böylelikle Memur ve memur emeklilerinin maaşı, asgari ücrete kadar olan kısma ilişkin vergi düzenlemesiyle birlikte yüzde 49.25 artacak. İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşı yılın ikinci yarısında gerçekleşen yüzde 37.5 olan TÜFE kadar artırılacak.

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükselmiş oldu.

Memur ve memur emeklilerinin maaşına temmuz ayında refah payı ve seyyanen ödemeler hariç yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı.

Hesaplama ENAG'a göre yapılsaydı ne olurdu?

ENAGrup hesaplamalarına göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı yüzde 127,21 olarak gerçekleşti.

ENAG verileri baz alınsaydı, emekli maaşları yüzde 50,84 oranında zamlanacaktı. Memur maaşları ise, yüzde 63,65 yükselecekti. Böylelikle, en düşük memur maaşı ise 36 bin TL olacaktı.