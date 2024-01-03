Yeni memur maaşları belli oldu... Kalem kalem hesaplandı (Zamlı maaş tablosu)

Enflasyonda 2023 tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.

Memur ve memur emeklilerinin maaşı ise biraz daha farklı hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci yarısı için aldıkları yüzde 6’nın enflasyondan düşülmesiyle bulunan orana, 2024’ün ilk yarısı için toplu sözleşme kaynaklı olarak verilen yüzde 15’in eklenmesi sonucu bulunan oran kadar zam alacaklar.

Memur ve memur emeklilerinin maaşı, asgari ücrete kadar olan kısma ilişkin vergi düzenlemesiyle birlikte yüzde 49,25 artacak.

Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış sağlanacak.

En düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu?

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Meslek meslek zamlı memur maaşları

Bu artışlar neticesinde 2024 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi: