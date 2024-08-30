Maden ihracatçıları Cevdet Yılmaz ile görüştü: Geçici tatilde olanlardan bedel alınmasın

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Batal ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Yaklaşık 6 milyar dolarlık ihracatı, 150 bin kişiye sağladığı istihdam ve yer altından çıkardığı madenler ile ülkenin hammadde bağımsızlığını yakalamasında en önemli katkıyı veren madencilik sektöründe, sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantı hakkında bilgi veren Eyüp Batal, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sektörümüz açısından çok kıymetliydi. Yaptığımız görüşmede sorunları ve çözüm önerilerimizi aktarma fırsatı bulduk. Sayın Yılmaz, taleplerimizle ilgili süreçleri yakından takip edeceklerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın yaklaşımı ve konular üzerinde hassasiyetle durması, bizleri gelecek adına umutlandırdı.” diye konuştu.

Tek durak ofis’ ile yatırımlar hızlanır

Görüşmede iletilen konularla ilgili de bilgilendirme yapan Batal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yasa ile düzenlenmiş ve kazanılmış hakların korunması, sektörümüz için çok önemli. Diğer taraftan, Orta Vadeli Program (OVP)’da hedeflenen madencilik sektörüne yönelik kanun ve düzenleyici işlemler için Cumhurbaşkanı Yardımcımıza teşekkürlerimizi ilettik. OVP’de yer alan maddelerin gerçekleşmesi için atılan adımların madencilik sektörü açısından çok kıymetli olduğunu ilettik. Özellikle OVP’de yer alan ‘Tüm tabii kaynak yönetim sistemlerinin birbiriyle uyumlu bir kurumsal yapılanmaya kavuşturulmasını teminen bu faaliyetlerin tek elden yönetilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılacaktır.’ maddesinin hayata geçirilmesinin sektör açısından çok önemli olduğunu ilettik. Böylece, madenciler 27 ayrı kurumdan izin almadan, tüm süreçlerin ‘tek durak ofis’ mantığıyla yönetildiği bir modelle ilerleyebilecektir. Bu model ile uzun süren süreçler kısalıp, yatırımların devreye girmesi de hızlanacaktır. Ayrıca, her kurum için ayrı ayrı ödenen bedeller de ortadan kalkacaktır. Diğer taraftan, 27 farklı kurumdan alınan izinlerle birlikte ödenen bedellerin de artık madenciyi ciddi şekilde zorlamaya başladığını, bu bedellerin makul seviyelere çekilmesini talep ettik. Ayrıca, madencilere geçmiş dönem ödemeler konusunda destek verilmesi de taleplerimiz arasında yer aldı.”

Geçici tatilde olanlardan bedel alınmasın

Yine, OVP’de yer alan ‘Maden arama faaliyetleri mevzuatta kamu yararına faaliyet olarak tanımlanacak ve madenlerin işletilmesinin türlerine, niteliklerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre detaylı olarak ele alındığı yatırım güvencesini artıracak yeni bir temel düzenleme hazırlanacaktır.’ maddesinin de sektör açısından çok kıymetli olduğunu belirten Batal, OVP’de yer alan maddelerin hayata geçmesi noktasında ellerinde geleni yapmaya hazır olduklarını iletme fırsatı bulduklarını söyledi.

Sektörleri açısından büyük önem taşıyan ‘ruhsat güvencesinin sağlanması’ konusunu da geniş perspektifte ele aldıklarını anlatan Batal, “Ruhsat güvencesinin ülkedeki madencilik yatırımlarının artması noktasında büyük önem taşıdığını söyleme fırsatı yakaladık.” dedi.

Maden sektörünün şu anda en büyük sorunları arasında yer alan geçici olarak tatile giren sahalardan alınan bedeller konusunun da yapılan görüşmede gündeme geldiğini dile getiren Batal, “Bu konuda da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından geçici tatil verilen ruhsatlarda, izin sahibinin müracaat etmesi halinde, geçici tatil süresinde bu ruhsat içerisindeki izinli sahalardan arazi izin bedeli alınmamasını talep ettik.” diye konuştu.