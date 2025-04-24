Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın artan fonlama maliyetini anlattı

Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) fonlamasında ortalama maliyetin nasıl oluştuğunu anlattı.

Bankaları fonlama maliyetinde faizlerin nasıl yükseldiğini Eğilmez, sosyal medya paylaşımında şu şekilde anlattı:

“TCMB'nin yüzde 46 politika faiziyle yani haftalık repo faiziyle kullandırdığı kredi, önceki dönemde gecelik yüzde 46 ile kullandırdığı krediye göre daha ucuza geliyor.

Buna karşılık TCMB yalnızca haftalık kredi kullandırmadığı, gecelik kredi, geç likidite penceresi imkânı da kullandırmaya devam ettiği için ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yükseliyor.

Bu nedenle bankaların TCMB'den kullandığı fonların ortalama maliyeti (ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti) yüzde 48 dolayında oluşuyor.”