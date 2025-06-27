Mahfi Eğilmez'den gelir eşitsizliği analizi: Bir kesim Balkanlar, diğer kesim Bangladeş gibi yaşıyor

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, konuk olduğu Oksijen TV programında Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 2024 verilerine göre Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 1,3 trilyon dolar seviyesinde olduğunu belirten Eğilmez, bu ekonomik büyüklüğün yarısının yalnızca 20 milyon kişi tarafından paylaşıldığını ifade etti.

"Gayrisafi yurt içi hasılanın yarısı yalnızca 20 milyon kişi arasında bölüşülüyor"

Eğilmez, “Yaklaşık 600 ila 650 milyar dolarlık gelir sadece 20 milyonluk bir kesim arasında paylaşılıyor. Geriye kalan 80 milyon kişi ise kalan gelirin diğer yarısını paylaşmak zorunda kalıyor. Bu durum, ülkede iki farklı ekonomik gerçeklik içinde yaşayan toplum kesimlerinin oluşmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Üst gelir grubuna yakın 10 milyonluk bir kesimi de dikkate alan Eğilmez, geriye kalan yaklaşık 30 milyon kişinin gelir pastasından daha büyük bir pay aldığını vurguladı. Ancak toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan 40-45 milyon kişinin geçimlerini sağlamakta ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtti.

“Bir kesim Balkan ülkeleri gibi yaşıyor, diğer kesim ise adeta Bangladeş"

Türkiye’deki gelir uçurumunu “iki ayrı toplum” metaforuyla tanımlayan Eğilmez, “Bir kesim Balkan ülkeleri gibi yaşıyor, diğer kesim ise adeta Bangladeş koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Eğilmez’e göre, sadece üst gelir grubunu gözlemleyenler, toplumun tamamının iyi koşullarda yaşadığı yanılgısına kapılıyor.