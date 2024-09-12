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Mahfi Hoca “tek çıkışı” gösterdi: 5-6 yıldır anlatıyorum

Mahfi Eğilmez, ekonomiye yönelik değerlendirmelerinde “yapısal reformları” anlatmaktan vazgeçmiyor. Son paylaşımında da aynı yönde vurgu yaptı.

Haber Merkezi
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Mahfi Hoca “tek çıkışı” gösterdi: 5-6 yıldır anlatıyorum
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Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide sorunların netleşmediği dönemde de belirttiği şekilde “yapısal reformların” önemine vurgu yapmaya devam ediyor.

Eğilmez, gerek 2010’lu yıllarda göstergelerde bozulma netleşmeden, gerek de 2021 sonrası ekonomideki verilerde bozulmanın netleştiği dönemde de faiz politikasını yorumlarken, “faizin tek başına yeterli bir ilaç” olmadığını belirtmişti.

Yıllardır, yapısal reformların yapılması gerektiğini belirten Eğilmez, 2022 yılında bu konuda kitap da yazmıştı.

“Yanıtım tek kelime: Çıkamayız”

 Son paylaşımında Eğilmez, ekonomideki iyileşmenin “yapısal reformlar” olmadan sürdürülebilir olmayacağını anlattı:

""Yapısal reformlar hariç buradan nasıl çıkabiliriz" diye soruyorlar bana.

Yanıtım tek kelime: Çıkamayız.

O zaman iş ciddileşiyor: "Peki yapısal reformlara nereden başlamak lazım" diye soruyorlar.

"İlk adım yargı karşısında herkesin eşit, hukukun üstünlüğünün geçerli olacağı bir sisteme geçiş olmalı" diyorum.

Soruyu soranlar bir süre düşünüp tekrar soruyorlar: Peki sadece ekonomide bir şeyler yapsak bir sonuç alamaz mıyız?

"Geçici olarak biraz düzelme olabilir ama sadece ekonomide bir şeyler yaparak buradan çıkamayız" diyorum.

"Biliyorduk böyle olduğunu" deyip ayrılıyorlar. Son 5-6 yılım böyle geçti desem yanlış olmaz."

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