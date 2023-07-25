“Makinecilerimiz, Çin ve Avrupa’dan yapılan ithalat yüzünden ciddi sıkıntı içinde”

NİHAT DELİBAŞI

Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD) Başkanı Mehmet Sarı, ekonomik daralmaya paralel Çin ve Avrupa’dan ithal edilen makine sayısındaki artışın yerli ve milli makine sektör temsilcilerini iş bırakma noktasına getirdiğini söyledi. Sarı, “Uzakdoğu’dan makine ithalatının azalması için ek gümrük vergisi getirilmesi gerekiyor” dedi.

MAKSİAD Başkan Yardımcıları Yavuz Aki ve Ferit Bozdemir ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Mehmet Sarı, Dünyada ve Türkiye’deki ekonomik daralmanın makine sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Son günlerde hammadde, işçilik ve enerji maliyetlerinin artmasından dolayı, dünya pazarındaki rekabet güçlerinin daraldığını belirten Sarı, “Özellikle Uzak Doğu’dan ithal edilen makinelerin ülkemize daha fazla geldiğini görüyoruz. Şu anda geçen yıla göre Uzak Doğu ülkelerinden makine ithalatının yaklaşık yüzde 4.3 arttığını görüyoruz. Bu iyi bir durum değil” dedi.

Pandemide yurt dışından alınan makinelerin servisinde sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Sarı, yeri ve milli makinelerde böyle bir problem yaşanmadığını vurguladı. Mevcut durumda bazı imalatçıların makine üretemez noktaya geldiğini kaydeden Sarı, “Özellikle doğal taş makinesi üreten firmaların blok kesimi makinelerinde ciddi üretimi vardı, şu anda hiç üretim yok. Tamamen kapanmış durumda. Bunu bakanlığımıza defalarca ilettik, dosya halinde verdik. Seçim süreci geldi ve o süreçte beklemede kaldık. Önümüzdeki günlerdeki bakanlık ziyaretimizde bu dosyamızı bakanlığımıza sunacağız. Çünkü ülkemiz açısından çok önemli. Makinecilerimiz çok ciddi sıkıntı içerisinde. Devletimizin, hükümetimizin sesimizi duymasını istiyoruz” diye konuştu Sarı, sanayicinin finansa erişimle ilgili ciddi sıkıntısı olduğunu belirterek, “15- 20 günde soruna çözülmezse Denizli’de işten çıkarmalar, firma kapanmaları ve iflaslar yaşanabilir” dedi.