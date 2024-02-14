Market etiketlerine yeni standartlar geliyor: Tadında, lezzetli ifadeleri kullanılamayacak

Market etiketlerinde standardın sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Konuya ilişkin Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, etiketlerde kullanılan ifadeler standart hale getirilecek. Bu kapsamda özellikle "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Karara uymayan markalara cezai işlemler uygulanacağı da belirtildi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ve uygulamaya geçiş takviminin belirlenmesi bekleniyor.