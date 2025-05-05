Mayıs ayının kira tavan zam oranı belli oldu!

TÜİK’in nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, yıllık enflasyon ortalamasına göre kira artışında uygulanacak tavan oran belli oldu. Buna göre, konut ve iş yerleri için mayıs ayında azami kira artış oranı yüzde 48,73 olacak.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

Kira zammı hesaplama

12 aylık TUİK enflasyon verisi elde edilir, ardından 12 aylık TÜFE ortalaması hesaplanır, kira artış oranı çıkarılır. Formul: Mevcut kira miktarı x 12 aylık TÜFE ortalaması / 2