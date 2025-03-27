MEB'den özel okullar ve velilere yakın takip! Yemek, kıyafet, kırtasiye ödemeleri mercek altında

Millî Eğitim Bakanlığı; özel okullarda yemek, kıyafet, kırtasiye gibi hizmetler için velilerce yapılacak ödemelerin yakın takibe alındığını duyurdu.

Ödemelerin kurumsal hesaba yatırılması gerektiği hatırlatıldı

Yeni mevzuatın "ücret dağılımı" kapsamına alınan bu hizmetler için ödemelerin kurumsal hesaba yatırılmasının zorunlu olduğunu bildiren Bakanlık, ayrıca anlaşmaların üçüncü kişilerle değil kurum yönetimi ile güçlendirilmesini vurguladı.

Bakanlığa gönderilen yazıda, "Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde yapılan tescil 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Ücret kaçakçılığı uyarısı yapıldı

Yazıda, Yönetmelik'in 53. maddesine "ücret kaçakçılığı" başlığıyla yeni hükümle birlikte özel okullarda hizmet alımı veya benzeri verilmemiş tüm hizmetlerin "ücret kaçakçılığı" kapsamına alındığı belirtildi.

Yönetmeliğin 55. maddesine göre özel okulların eğitim ücreti ile birlikte "diğer hizmetler" karşılığında alınan ücretlerin kurum adına açılan banka hesap numarasına yatırılmasının zorunlu hâle getirildiği aktarıldı.

Okulda sunulacak her hizmet kaydı altında olacak

MEB'in yazısında özel okulların "hizmet alımı" yöntemiyle de olsa sundukları tüm hizmetler için mevzuata uygun şekilde ücret belirlemesi seçilmiş, bu bölümlerin kaydedildiği süreler içinde ilan verilirken veliyle yapılan kayıt sözleşmelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Aynı kurucuya ait ya da marka lisansı yoluyla faaliyet gösteren okullarda yaygın olarak kullanılan mal ve hizmetler de elektronik ticaret ortamı gibi kesilmenin sağlanması halinde de bu kapsama girildi ve ücret duyurusunun bulunduğu vurgulandı.

"Ders kitapları dışındaki materyaller için ücret duyurusu zorunludur"

Bakanlık, yazıda özel okullarda yalnızca MEB'in tutarlı ders kitaplarının okunmasının esas olduğunu hatırlattı.

Ancak ders kitaplarının genel kapsamlı kaydıyla yardımcı eğitim sırasının kullanım durumunda da yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ücret belirlenmesi ve ilan verilmesi gerektiği belirtildi.

Okullarda doğrudan hizmet sunumu yapılmadığı belirtilmesine rağmen elektronik ticaret gibi geçişin sağlanması yaygın biçimde kullanılan eğitim materyali ve öğrenci kıyafetleri için aynı kuralların geçerli olduğu kaydedilmiştir.

Yemek ve kahvaltı ücretleri de hesaba yatırılacak

Velilerin yemek ve kahvaltı hizmetleri için üçüncü kişilerle doğrudan anlaşma yapmasının uygun olmadığı, hizmetin kurum yönetimi ile yapılan anlaşma ile sağlıklı olduğu rapor edilmiştir.

İl müdürlüklerine "denetimlere açıklıkların azalması" uyarısı

Bakanlık, il millî eğitim müdürlüklerinden bu düzenlemeler kapsamında özel okulları bilgilendirmelerini ve denetimlerin aralıklarıyla yürütülmesini istedi.