Sanayi ve çevre arasındaki denge için yatırım yapıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Tesisi’nin geçen yıl 60 milyon TL yatırımla hayata geçirdiklerini hatırlatan Mehmet Aydın, bu sayede Kestel, Gürsu ve çevresindeki sanayi bölgelerinden gelen tehlikesiz atıkları etkin bir şekilde toplayarak ayrıştırdıklarını ve geri dönüşüm sürecine kazandırdıklarını kaydetti. Böylece karbon ayak izini de azalttıklarına işaret eden Aydın, “Bu proje, bölgemizde sanayi ve çevre arasındaki hassas dengeyi koruma hedefimizde çok önemli bir adım oldu” dedi. Genel Müdür Aydın, kooperatifin 2024 yılında günlük 150.000 m³ kapasiteye ulaşan atık su arıtma tesisiyle çevresel etkilerin en aza indirilmesine katkı sunduğunu belirtti. “Yıl boyunca, günlük ortalama 100.000 m³ atık suyu arıtarak doğaya zararsız bir şekilde deşarj ettik” diyen Aydın, “Bu süreç, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve çevremizin korunması açısından kritik bir rol oynadı. Ayrıca ileri arıtma teknolojilerimizle su geri kazanımına yönelik yaptığımız çalışmalar, doğal kaynaklarımızı koruma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

‘İnovasyon odaklı projeleri sürdüreceğiz’

Genel Müdür Mehmet Aydın, 2025 yılında da Yeşil Çevre Kooperatifi’nin çevresel sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projelere devam edeceğini belirtti. Özellikle yeni nesil atık yönetim sistemleri ve çevre dostu teknolojilere yapılacak yatırımların öncelikli olacağını vurgulayan Aydın, “Sanayimizin ihtiyaçlarını karşılarken çevresel sorumluluk bilincimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. 2025 yılında devreye almayı planladığımız Akıllı Atık Yönetim Sistemi ile kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacağız” diye konuştu. 2025’te su geri kazanım oranını artırmaya yönelik çalışmaların hızlandırılacağını ifade eden Aydın “Doğal kaynaklarımızın korunmasına yönelik bu adım, çevresel sürdürülebilirlik alanında bölgemize ve ülkemize örnek olacak” bilgisini verdi.

Kooperatifin 2025 hedefleri arasında karbon ayak izini daha da düşürmek ve sıfır atık prensiplerini yaygınlaştırmak bulunduğunu belirten Aydın, “Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Tesisi’mizi daha da geliştirerek, geri dönüşüm süreçlerindeki etkinliğimizi artıracağız. Böylece sadece ekonomik kazanımlar sağlamakla kalmayacak, çevresel zararları da en aza indireceğiz. 2025’te uluslararası iş birliklerini artırmayı ve inovatif çevre teknolojilerini ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Dünyadaki en iyi uygulamaları örnek alarak, yerel ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası çevre ve sürdürülebilirlik projelerinde daha aktif bir rol oynayacağız” değerlendirmesini yaptı.