GAGİAD 32. yılını kutluyor

GAZİANTEP

Konukoğlu, 1993 yılında Gaziantep’in genç ve vizyoner iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği'nin bugün 32. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını söyledi.

Konukoğlu mesajında; "Kurulduğu günden bu yana şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir rol üstlenen GAGİAD; fikirlerin paylaşıldığı, ortak değerlerin üretildiği ve güçlü bir dayanışma kültürünün benimsendiği bir yapıya dönüşmüştür.

Vizyonumuz; çağın ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir kalkınma odaklı ve yenilikçi bir genç iş dünyası yaratmaktır. Bugün bu vizyonu, üyelerimiz arasında oluşan güçlü sinerjiyle birlikte hem şehrimize hem de ülkemize katkı sağlıyoruz.

Geride bıraktığımız 32 yıl boyunca; girişimciliğin teşviki, sanayi ve ticaretin gelişimi, kadınların iş hayatındaki yerinin güçlendirilmesi, çevre bilinci, kültür-sanat desteği ve sosyal sorumluluk gibi birçok alanda projeler ürettik. Eğitim programlarımız, sektörel analizlerimiz ve ulusal-uluslararası iş birliklerimizle etki alanımızı her geçen gün büyütüyoruz.

Son yıllarda dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sosyal etki odaklı çalışmalarımıza ivme kazandırdık. Gaziantep’in kültürel mirasını korumaya yönelik projelerimizle de geçmişle geleceği buluşturmayı önemsiyoruz.

Bu yolculukta emeği geçen tüm Başkanlarımıza, tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize, Üyelerimize ve çözüm ortaklarımıza gönülden teşekkür ederim.

GAGİAD olarak, genç iş insanlarının gelişimi, şehrimizin kalkınması ve toplumsal fayda için dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Daha güçlü, sürdürülebilir ve daha aydınlık bir gelecek için birlikte üretmeye ve paylaşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.