Gebze Belediyesi’nden istihdama güçlü destek

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Gebze Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “2025 Mesleki Eğitim Tanıtım ve İstihdam Fuarı” Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, kamu kurum temsilcileri ve öğrencilerin katılıyla gerçekleşti.

“Mutluluğun anahtarı sevdiğiniz işi yapmaktır”

Fuarın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze’nin sanayi gücüne ve stratejik önemine dikkat çekerek, “Bölgemizde Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK Yerleşkesi, Bilişim Vadisi gibi önemli kurumlar bulunuyor. Bu, öğrencilerimiz için büyük bir avantaj, bu fuar gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine ve gelecekteki mesleklerini doğru seçmelerine yardımcı olacak. Sevdiğiniz işi yapmak, hayattaki mutluluğun anahtarıdır” ifadelerini kullandı.

“Bu bir beka meselesi”

İş dünyasının en büyük sorununa dikkat çeken Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “27 binden fazla üyemizle yaptığımız görüşmelerde en büyük problemin nitelikli personel eksikliği olduğunu gördük. Meslek edindirme ve özendirme programlarımız bu nedenle hayata geçti. 18-25 yaş aralığında gençlerimizin %30’u ne çalışıyor ne okuyor. Bu endişe verici, Gençlerimizin üretken hale gelmesi bir beka meselesidir” şeklinde konuştu.

“Ara elemana ciddi ihtiyacımız var”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, “Ülke olarak katma değer üretmek zorundayız, bunun da yolu iyi yetişmiş teknik insan kaynağından geçiyor, Kocaeli ve özellikle Gebze gibi OSB’lerin yoğunlaştığı sanayi merkezlerinde ara eleman ihtiyacı çok yüksek” ifadelerini kullandı.

“Gebze’de işsizlik değil, işçisizlik var”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “TÜBİTAK’ta çalışan 2500 beyaz yakalının 1500’ü Gebze dışından geliyor. Oysa bu şehrin gençleri neden orada olmasın, Gebze’de işsizlik yok, iş beğenmeme problemi var” dedi.

Büyükgöz, öğrencilere hitaben, “Bilgiye sahip olun. ‘Ne iş olsa yaparım’ anlayışıyla değil, ‘Ben bu işi yaparım’ diyerek hayata atılın. Artık diplomanın değil, bilginin değeri var. Altın bileziğiniz olan meslek becerinizi mutlaka edinin” şeklinde konuştu.

“İstihdam, iş, aş, aile, huzur, yuva demek”

İşsizliğin sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda sosyal ve insani bir mesele olduğunun altını çizen Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, “İstihdam demek iş, aş, aile, huzur, yuva demek. İnsanca yaşamanın önemli şartlarından biri işe sahip olmaktır” ifadelerini kullandı. Mesleki eğitimin kalkınmanın temeli olduğunu dile getiren Aksoy, “Tekniker, teknisyen, kaynakçı gibi alanlarda büyük bir açık var. Bu fuar, bu boşluğun giderilmesine katkı sunacak bir zemin oluşturuyor” dedi.