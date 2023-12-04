Meclis'in gündemi yoğun: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyenin hesaplara yatışı için tarih verildi

Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerken, yeni haftada Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek teklifte çalışan emeklilere 5 bin lira ek ödemeye ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Hürriyet'in haberine göre, teklifin Meclis’ten geçmesi durumunda emekli ikramiyelerinin 15 Aralık’tan itibaren ödenmesi bekleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından Meclis, 11 Aralıktan itibaren 2024 Bütçesinin görüşmelerine başlayacak.

Verginin üst sınırı yüzde 40'a çıkıyor

Birçok alanda düzenlemeler içeren yıl sonu torbasıyla çalışan emeklilere de bir kereye özgü 5 bin lira ikramiye ödenecek. Teklifle, sermaye piyasası araçlarında yüzde 15 olan vergi yetkisinin üst sınırı yüzde 40’a çıkarılıyor. Bu nedenle “borsa hissesi bulunduran fonların vergisinde artış olacağına” dair kaygılara Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül yanıt verdi. Meclis komisyonunda, bu yetkinin döviz fonları için düşünüldüğünü açıklayan Gönül, “Bu bir yetki maddesi olduğu için buna ayrıca çalışacağız. 1 Ocak 2024’ten sonra yabancı para fonlarına yüzde 10 vergilendirme geliyor, belki bu yükseltilebilir” dedi.

Torba teklifle Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki vergi istisnası ise devam edecek. Deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayarak yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fırsatçılık yapanlara cezalar 10 kat artışla uygulanacak. Sosyal ağ sağlayıcılara tanınan vergi istisnasının kapsamı genişliyor. Sosyal medya içerik üreticileri, 1 milyon 900 bin liraya kadar olan gelirleri için beyanneme düzenlemeden yüzde 15 stopaj ödüyor. Bunu aşan miktarda ise yüzde 15’ten yüzde 40’a kadar farklı oranlarda vergi kesilecek.

GSS primleri gecikme cezası silenecek

Teklifin diğer maddelerine göre, banka ve finans kurumları 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon düzeltmesi yapamayacak. Yurtdışından elde edilen kâr paylarının tamamı Türkiye’ye getirilirse bu kazançların yarısından vergi alınmayacak. Finansal sıkıntıda olan işletmeler, borçlarını yapılandırmak amacıyla 2025 sonuna kadar bankalara başvurabilecek. Cumhurbaşkanı, süreyi 2027 sonuna kadar uzatabilecek. Konut kredilerine yönelik BSMV istisnası sadece bir konut için uygulanacak. Vatandaşların, 1 Ocak 2014 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortasi primleri ile gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamı silinecek.

Yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin süre 2 yıl uzatılarak 31 Aralık 2025’e çıkarılıyor. Kesilen para cezası ödenmeyen yabancı plakalı araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Motorlu araç ticareti sözleşmeleri noterde yapılacak.

Öte yandan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu 7 Aralık'taki toplantısında TikTok temsilcilerini dinleyecek. Platformun tartışmalara yol açan uygulamaları komisyon gündemine gelecek.