Mehmet Şimşek açıkladı: Moto kuryeler basit usulde vergilendirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bahşiş ve moto kuryelerle ilgili düzenleme hakkında açıklama yaptı.

Şimşek, sosyal medya hesabından bakanlığın açıklamasıyla ilgili haberi alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Moto kuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Moto kurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz.



Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz.



Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş… https://t.co/VWRhNhzNNp — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 22, 2024

Hükümetin yeni torba yasada kayıt dışı çalışan moto kuryeleri vergilendirmek amacıyla çalışma başlatmasıyla ilgili Meclis’e sunulması planlanan yasanın detaylarına ekonomim.com ulaşmıştı.