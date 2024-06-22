Mehmet Şimşek açıkladı: Moto kuryeler basit usulde vergilendirilecek
Bakan Şimşek, yeni düzenleme ile moto kurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançların basit usulde vergilendirileceğini, bahşiş gelirlerinin normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyeceğini ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacağını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bahşiş ve moto kuryelerle ilgili düzenleme hakkında açıklama yaptı.
Şimşek, sosyal medya hesabından bakanlığın açıklamasıyla ilgili haberi alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Moto kuryenin gelirine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz. Moto kurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV’ye tabi olmayacak." ifadelerini kullandı.
Motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi yok, muafiyet getiriyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 22, 2024
Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz.
Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş… https://t.co/VWRhNhzNNp
Hükümetin yeni torba yasada kayıt dışı çalışan moto kuryeleri vergilendirmek amacıyla çalışma başlatmasıyla ilgili Meclis’e sunulması planlanan yasanın detaylarına ekonomim.com ulaşmıştı.