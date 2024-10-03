Mehmet Şimşek: Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek T24'ün 15. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüşün baz etkisinin ötesine geçeceğini dile getirdiği konuşmasında, ekonomik programın detaylarını anlattı.

Şimşek’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Reel ekonomide yavaşlama, bazı alanlarda daralma var ama hala ılımlı büyüme söz konusu.

İmalat sanayi daralmaya işaret ediyor ancak bu geçici.

Dezenflasyon aynı hızda olmasa da sürecek, hizmet enflasyonundaki katılık zamanla aşılacak.

İşsizlik oranı iyi seyrediyor, istihdam piyasasında bozulma yok.

Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek.

Rezervlerde ciddi bir iyileşme söz konusu, yeterliliğe ulaştık, 1 yıl içinde 93 milyar dolarlık artış var.