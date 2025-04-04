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Mehmet Şimşek: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret açığındaki 7,3 milyar dolarlık iyileşmeye dikkat çekerek, küresel risklere rağmen ihracat ve üretimi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Emtia fiyatlarındaki gerilemenin ithalatı sınırlayabileceğine işaret etti.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şimşek, “Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Şimşek, X platformundan yaptığı paylaşımında şu ifadelerle değerlendirmede bulundu:

“Yıllık dış ticaret açığı martta bir önceki yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşerek 84,5 milyar dolar gerçekleşti. Gün eksiğine rağmen mart ayında ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu.

Küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen tarife artışları piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaktadır.

Zayıf küresel büyüme ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurtiçi finansal koşulların ithalatı zayıflatması beklenmektedir.

Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz.”

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