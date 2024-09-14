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Mehmet Şimşek: Vergilemede adaleti sağlamakta kararlıyız

Maliye’nin IBAN'la ödemelere geçit vermemesine, Bakan Şimşek’ten yorum geldi. Şimşek, vergide adalet vurgusu yaptı.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Vergilemede adaleti sağlamakta kararlıyız
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran mükelleflere başlattığı incelemede, ilk etapta 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı tespit edilmişti.

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250 milyon lira vergi cezası uygulayan Hazine’nin IBAN üzerinden kayıt dışına yönelen lüks restoran zincirinden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok mükellef grubunu radara aldığı görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu haberi sosyal medya hesabından yorumladı.

Bakan Şimşek, “Yaygın ve yoğun denetimlerle vergilemede adaleti sağlamakta kararlıyız. Kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yapan işletmeler takibimizde” dedi.

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