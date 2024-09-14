Mehmet Şimşek: Vergilemede adaleti sağlamakta kararlıyız
Maliye’nin IBAN'la ödemelere geçit vermemesine, Bakan Şimşek’ten yorum geldi. Şimşek, vergide adalet vurgusu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran mükelleflere başlattığı incelemede, ilk etapta 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı tespit edilmişti.
250 milyon lira vergi cezası uygulayan Hazine’nin IBAN üzerinden kayıt dışına yönelen lüks restoran zincirinden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok mükellef grubunu radara aldığı görüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu haberi sosyal medya hesabından yorumladı.
Bakan Şimşek, “Yaygın ve yoğun denetimlerle vergilemede adaleti sağlamakta kararlıyız. Kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yapan işletmeler takibimizde” dedi.
💳 Maliye IBAN'la ticarete geçit vermedi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 14, 2024
📝IBAN'la tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefin 1,5 milyar liralık kazancı kayıt dışı bıraktığı belirlendi ve 250 milyon lira ceza kesildi
🍽️Bu mükellefler arasında lüks restoran zincirleri de var değerli taş ve kuyumculuk… pic.twitter.com/sfD6hHMNtC