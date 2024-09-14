Sigarada ÖTV indirildi, maktu vergi artırıldı... Fiyatlara nasıl yansıyacak?

Sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için sigara üzerinden alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları yeniden belirlenerek sigaranın vergileme yapısında değişikliğe gidildi.

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Özel Tüketim Vergisi indirildi, maktu vergi arttırıldı

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için sigara üzerinden alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı.

Böylece sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.

Vergileme yapısındaki bu değişiklik, bütçede herhangi bir gelir kaybı olmayacak şekilde düzenlenirken, sigaranın çarpan katsayısını 5,17'den 4,38'e indirmiş oldu. Böylece sigara firmalarının 1 birimlik maliyet artışını karşılamak için sigara fiyatlarını 5,17 lira değil 4,38 lira artırmaları yeterli olacak.

Düzenlemeyle enflasyonla mücadele kapsamında maliyet artışlarının daha az fiyat değişikliklerine yol açması amaçlandı.

"Tütündeki maliyet artışları ürünlerin satış fiyatına daha az yansıyacak"

Ekonomist Murat Batı, yeni düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bu hamleyle oransal ÖTV yüzde 57’den yüzde 53,5’e indirildiğinden mali çarpan düşecek ve tütündeki maliyet artışları bu ürünlerin satış fiyatına daha az yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Batı, şunları kaydetti:

"Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 8958 s. CB Kararı ile tütün ürünleri üzerindeki oransal ÖTV düşürülüp maktu ÖTV arttırıldı. Bu hamleyle oransal ÖTV %57’den %53,5’e indirildiğinden mali çarpan düşecek ve tütündeki maliyet artışları bu ürünlerin satış fiyatına daha az yansıyacak."