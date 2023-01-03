Memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı ikinci yarısında enflasyonu yüzde 15,39 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte memur ve emeklilerin Ocak ayında alacakları maaş zammının da en az yüzde 16,48 olması kesinleşirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu oranı yüzde 25 olarak açıkladı. Başka bir ifade ile memur, memur emeklisi ve SGK emeklilerine enflasyon farkı yanı sıra yüzde 8,52 oranında da refah payı ile birlikte 2023 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25 zam yapılacak.

Memurlar geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 7 zam almıştı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 15.39 olarak gerçekleşti. Memur ve emekliler yine toplu sözleşme gereği yılın ilk yarısı için yüzde 8’lik bir zam daha alacak.

Erdoğan, ‘müjde’ olarak duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin düzenlenen törende 2023 yılı ilk yarısı için memur, memur emeklisi ve SGK emeklilerinin maaş artış oranını yüzde 25 olarak açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre memur ve emeklilere maaş artış oranının yüzde 16,48 olarak belirlendiğini söyleyen Erdoğan, “Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerinin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağız” dedi.

Hesaplama hangi veri üzerinden yapılıyor?

Geçen yıl haziran ayında maaşı 10 bin lira olan bir memur yüzde 7’lik toplu sözleşme zammıyla Temmuz ayında 10.700 lira almaya başladı. Temmuz-Aralık ayları arasında TÜFE yüzde 15,39 oranında arttı. Memur ve memur emeklileri Temmuz’da verilen yüzde 7’lik zam enflasyonun altında kaldığı için maaşlara önce enflasyon ile aradaki farkı kapatacak oranda zam yapılıyor. Başka bir ifade ile Haziran ayındaki 10 bin liralık maaş yüzde 15.39 artırılarak 11.539 liraya çıkarılıyor. Bunun üzerine de yine toplu sözleşme kaynaklı olarak yüzde 8 ilave ediliyor (923,12 lira). Bunun da eklenmesiyle 2023 yılı Ocak ayı için alınacak en az ücret 12.462 lira oluyor. Buna göre Temmuz ayında 10 bin 700 lira olan maaşın 12 bin 462 liraya çıkarılması için de artış oranının yüzde 16,4684 olması gerekiyor.