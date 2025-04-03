Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!

Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı TÜİK’in mart ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte belli oldu.

Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5,03 olarak gerçekleşirken, Şubat ayı enflasyonu ise yüzde 2,27 olmuştu. Enflasyon, mart ayında yüzde 2,46 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklisi için fark şubat ayından itibaren oluşmuştu.

3 aylık verilere göre (enflasyon farkı dahil) memurların 2025 Temmuz ayı zammı için yüzde 3,83’lük enflasyon farkı oluştu. Temmuzda memurua %5'e ek enflasyon farkı verilecek. Açıklanan verilerle şuanda oluşan zam %9.02 oldu.

İşçi ve Bağkur emeklisinin 3 aylık zam oranı belli oldu

İşçi ve Bağkur emeklisi de 6 aylık geriye dönük enflasyon oranı kadar artış alıyor. Emeklilerin de 3 aylık 10,06’lık zammı kesinleşti.

Memur ve emekli için 3 aylık veri bekleniyor

TÜİK tarafından açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayları, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için toplu sözleşmeye göre yüzde 0,92 artması gerekiyor.

Toplu sözleşme zammı

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ocak ayında ne kadar zam aldı?

Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.55 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek.