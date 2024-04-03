Merkez Bankası martta 19.7 milyar dolar döviz sattı

Merkez Bankası’nın sürpriz şekilde politika faizini 500 baz puan artırmasının ardından geçen hafta uluslararası net rezervleri bankacıların hesaplamalarına göre yaklaşık 1 milyar dolar artış gösterdi. QNB Finansbank ekonomistlerinin yaptıkları hesaplamalara göre mart ayı boyunca Merkez Bankası 19.7 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdi.

Reuters'ın başvurduğu dört bankacı 22 Mart haftası 15.21 milyar dolar olarak açıklanan net uluslararası rezervlerde 29 Mart haftasında 0.8-1 milyar dolar bandında artış gerçekleştiğini hesapladı. Buna göre net rezerv 16 milyar doların biraz üzerine yükselmiş olacak. Geçen yıl 22 Aralık'ta 40.09 milyar dolar ile Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen net rezervler bu artış öncesi geçen 13 haftanın 10'unda düşüş kaydederek toplam 24.88 milyar dolar gerilemişti.

PPK’daki sürpriz faiz artışı etkili oldu

Rezervlerdeki toparlanmada bir önceki hafta sürpriz etkisi yaratan 500 baz puan faiz artışı etkili oldu. Faiz artışı haftasının son işlem gününde de rezerv kaybı durmuştu. Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB toplam rezervleri geçen hafta değişim göstermeyerek bir önceki hafta açıklanan 123.84 milyar dolara yakın gerçekleşecek. Hesaplamalar, swap hariç net rezervi ise geçen hafta yatay seyirle eksi 65 milyar dolar civarında gösteriyor.

QNB Finansbank ekonomistlerinin TCMB’nin analitik bilançosundan yaptığı hesaplamalara göre dış varlıklar 29 Mart haftasında sınırlı değişim göstererek brüt döviz rezervinin de 123.8 milyar dolar seviyesinde yatay kaldığını tahmin etti. Bu hafta içerisinde bankaların TCMB’de zorunlu karşılık ve teminat depo çerçevesinde tuttukları döviz miktarının 1 milyar dolar azalmasının brüt rezervi olumsuz etkilediğini kaydeden banka ekonomistleri “Bunu hariç tutan net rezervin ise 0.9 milyar dolar artışla 16.1 milyar dolar olduğunu hesaplıyoruz. Swap hariç net rezerv de önceki haftaya göre 0.1 milyar dolar artışla -65 milyar dolar olmuştur” dedi.

Altın fiyatlarındaki artış olumlu etkiledi

Net rezerv içinde değerlendirilen yurtiçi bankalarla yapılan swap hacminin 29 Mart haftasında 0.8 milyar dolar artması net rezervi olumlu etkilediğini dile getiren QNB Finansbank ekonomistleri altın fiyatlarının yükselmesinin de net rezervde 0.8 milyar dolarlık artışa yol açtığını belirtti. Ekonomistler kamunun döviz mevduatının ise incelenen hafta içerisinde değişmediğini ifade ederek sonuç itibariyle, bu sayılan işlemlerin net rezervin geçen hafta 1.6 milyar dolar yükselmesine yol açtı. QNB Finansbank ekonomistlerinin yaptıkları hesaplamalara göre bu da, bunun dışında kalan işlemlerle (ihracat döviz alımları, reeskont kredi ödemeleri, kamu kurumlarına ve piyasaya döviz satışları, yurtdışı bankalarla depo/swap işlemleri vs.) nette 0.7 milyar dolar döviz çıkışı olduğu anlamına geldi.

8 Mart haftasında 8.3 milyar dolar, 15 Mart haftasında 5.7 milyar dolar ve 22 Mart haftasında 4.7 milyar dolar döviz satışı yapıldığını hatırlatan ekonomistlerin raporuna göre geçen haftaki satış tutarının 0.7 milyar dolar bu değerlerin altında kalması TCMB’nin PPK sonrasında, piyasaya müdahalesinin görece sınırlı olmakla birlikte devam ettiğine işaret etti. Mart ayının tamamındaki döviz satışı ise 19.7 milyar dolar olarak hesaplandı.

DÖVİZ KURLARINDA DÜŞÜŞ DÜN DE SÜRDÜ

Yerel seçimler sonrasında haftanın ilk işlem günü döviz kurlarında yaşanan gerileme dün de sığ piyasada devam etti. Bankacılık sektörü kaynakları yurtiçi yerleşik bireysel yatırımcı ile yabancı yatırımcıların döviz satışının haftanın ikinci işlem gününde de devam ettiğini belirterek hacimlerin ise oldukça zayıf olduğunu vurguladı. Uluslararası yatırım bankaları da yayımladıkları raporlarda yerel seçim sonuçlarının TL varlıklar için pozitif olduğu değerlendirmeleri yayımladılar. Dolar/TL dün 32.2 seviyesinde hareket ederken Euro/ TL 35 seviyesinin altında 34.6 seviyelerinde işlem gördü. Serbest piyasada ise dolar/TL 32.43'ten, Euro/TL ise 34.8 seviyesinden satıldı. Pazartesi günü dolar kısa bir süre de olsa 32 liranın altına gerilemişti. Uzmanlar hem seçim öncesi kurlarda artış endişelerinin azalmasının hem de uzun bayram tatilinin yaklaşmasının bireysel yatırımcıların döviz satışlarında etkili olduğunu dile getirdi. Borsa İstanbul endeksleri dün daha pozitif bir günü geride bıraktı. Özellikle bankacılık, holdingler ve ulaştırma endeksine gelen alımlar dikkat çekti.