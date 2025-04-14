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Merkez Bankası rezervleri 7 ayın en düşüğünde

Merkez Bankası rezervlerinin geçen hafta yaklaşık olarak 6,7 milyar dolar azaldığı hesaplanırken; böylece 2024 Eylül ayından bu yana en düşük rezerv rakamı görüldü.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası rezervleri 7 ayın en düşüğünde
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 11 Nisan ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 6,7 milyar dolar daha düşüş gösterdiği hesaplandı.

ForInvest Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 4 Nisan haftasında 154,3 milyar dolar olan rezervler, 11 Nisan haftasında yaklaşık 147,6 milyar dolara indi. Böylece 2024 yılı Eylül ayı başından bu yana en düşük rezerv rakamı görüldü.

Rezervler en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolar ile rekor seviyesini gördü. Son hesaplanan veriyle rezervler zirve seviyesinden yaklaşık 25,6 milyar dolar aşağı gelmiş oldu.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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