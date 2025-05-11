EKK: Programın reel sektöre etkisini azaltmaya yönelik tedbir alıyoruz

ANKARA (EKONOMİ)

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun Giresun toplantısının devamı nitelikli 2025 üçüncü toplantısı tamamlandı. 11 Mayıs günü Ankara’daki toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada ekonomik programın reel sektöre olan etkilerinin izlendiği ve bu etkilerin hafifletilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada Maliye’ye de sahip çıkıldı, reel sektör ile istişareye de vurgu yapıldı

Yakın dönemde, başta sanayi olmak üzere reel sektörde finansmana erişim sorunları öne çıkarılmış, geçen hafta da sanayi üretimine yönelik verginin sıkılaştırılacağının açıklanmasıyla maliye ve reel sektör arasında basın aracılığıyla tartışma yaşanmıştı.

EKK açıklamasında, reel sektöre yönelik adım atılabileceği belirtilirken, mali disiplin vurgusuyla Maliye’ye de sahip çıkıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programımız kapsamında; mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, üretken kapasitemizi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendirecek ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya devam edeceğiz. Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkilerini özel sektör ve tüm paydaşlarla istişare içinde tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve bu etkileri sınırlandırmaya yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz.”

Küresel riskler var, uluslararası ticaret dönüşüyor Türkiye dönüşüm sürecinde avantajlı

Yazılı açıklamada küresel ticaret ve ekonomideki dönüşümdeki unsurlara dikkat çekildi, risk ağırlıklı bir görünüm sunulsa da Türkiye’nin avantajlı olduğu görüşü yazılı açıklamada yer aldı.

Kurulun uluslararası gelişmeleri değerlendirmesine işaret edilen yazılı açıklamada; korumacılık eğiliminin yeni bir dış ticaret stratejisi gerektirdiği, tedarik zincirindeki dönüşüm, üretim merkezlerinin yeniden konumlanması, teknolojik gelişmeler, sayısallaşmanın etkisiyle küresel ticaretin yeni bir döneme girdiği tespiti yapıldı.

Bu tespite dayalı olarak yeni dönemde başarının değişen koşullara hızlı uyum ve dayanıklı bir ekonomi-rekabet gücü artışa bağlı olduğu kaydedildi. Türkiye’yi “avantajlı” olarak değerlendiren yazılı açıklamada “Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır. Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü sanayi ve üretim altyapımız, stratejik coğrafi konumumuz, Avrupa pazarıyla entegrasyonumuz ve Asya ile derinleşen ilişkilerimiz, ülkemize küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır” denildi.

Yazılı açıklamada verimlilik, yatırım ortamı iyileştirme, ihracat çeşitlendirme gibi uzun süredir ekonomi politika metinlerinde sayılan yapısal önlemler işaret edilerek, ekonomi politikalarının süreci avantaja dönüştürme potansiyeli olduğu söylendi.

EKK’nın gündem maddeleri olarak sanayide üretim, rekabet ve ihracatı artırmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadedeki tedbirler; Küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklere karşı izlenecek adımlar;

İşgücü piyasasında yeni nesil çalışma modelleri olarak sıralandı.