Özel'den 32 anneye "Anneler Günü" telefonu: İşte o isimler...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, anneler günü sebebiyle 32 anneyi telefonla aradı.
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Özel, 32 anne ile telefonda görüşerek, Anneler Günü'nü kutladı.
Özel’in Anneler Günü’nü kutladığı isimler şöyle:
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CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu
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Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in annesi Zeliha Önder
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Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın eşi Esin Şahan
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın annesi Sevim Şahan
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın eşi Zehra Evin Çalık
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in eşi Selma Özer
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın annesi Perihan Akpolat
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın kızı Yeşim Akpolat
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in eşi Firdevs Köseler
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in annesi Ülkü Köseler
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İPA Başkanı Buğra Gökçe’nin annesi Şeyma Gökçe
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İPA Başkanı Buğra Gökçe’nin eşi Filiz Kahveci
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Hatay Milletvekili Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay
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Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman
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Mine Özerden’in annesi Halide Birsen Özerden
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Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku
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Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan
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Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz
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Çorlu tren faciasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz
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15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok
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Ankara’da suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş
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Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş
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ISİAS Hotel’de kızı Selin’i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya
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Cumartesi Anneleri’nden Hasan Ocak’ın annesi Maside Ocak
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Kadıköy’de öldürülen Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar
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Öldürülen Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut
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6 Şubat depreminde oğlunu, kızını ve torununu kaybeden Nurgül Göksu
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Önceki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
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Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu