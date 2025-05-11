  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özel'den 32 anneye "Anneler Günü" telefonu: İşte o isimler...
Takip Et

Özel'den 32 anneye "Anneler Günü" telefonu: İşte o isimler...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, anneler günü sebebiyle 32 anneyi telefonla aradı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özel'den 32 anneye "Anneler Günü" telefonu: İşte o isimler...
Takip Et

 

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Özel, 32 anne ile telefonda görüşerek, Anneler Günü'nü kutladı. 

Özel’in Anneler Günü’nü kutladığı isimler şöyle:

  • CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu

  • Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu

  • TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in annesi Zeliha Önder

  • Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir

  • Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın eşi Esin Şahan

  • Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın annesi Sevim Şahan

  • Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın eşi Zehra Evin Çalık

  • Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık

  • Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in eşi Selma Özer

  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın annesi Perihan Akpolat

  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın kızı Yeşim Akpolat

  • Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in eşi Firdevs Köseler

  • Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in annesi Ülkü Köseler

  • İPA Başkanı Buğra Gökçe’nin annesi Şeyma Gökçe

  • İPA Başkanı Buğra Gökçe’nin eşi Filiz Kahveci

  • Hatay Milletvekili Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay

  • Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman

  • Mine Özerden’in annesi Halide Birsen Özerden

  • Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku

  • Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan

  • Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz

  • Çorlu tren faciasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz

  • 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok

  • Ankara’da suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş

  • Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş

  • ISİAS Hotel’de kızı Selin’i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya

  • Cumartesi Anneleri’nden Hasan Ocak’ın annesi Maside Ocak

  • Kadıköy’de öldürülen Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar

  • Öldürülen Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut

  • 6 Şubat depreminde oğlunu, kızını ve torununu kaybeden Nurgül Göksu

  • Önceki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

  • Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu

Bakan Memişoğlu: Fazla kilolu bireyler için sağlık merkezlerine yönlendirme programı başlıyorBakan Memişoğlu: Fazla kilolu bireyler için sağlık merkezlerine yönlendirme programı başlıyorSağlık

 

'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı!'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı!Gündem

 

 

 

Gündem
'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı!
'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı!
İstanbul’daki gıdalarda yüksek pestisit alarmı: Ne anlama geliyor?
İstanbul’daki gıdalarda yüksek pestisit alarmı: Ne anlama geliyor?
AK Parti’den ateşkes açıklaması: Türkiye güvenilir, diplomasi üreten bir adres
AK Parti’den ateşkes açıklaması: Türkiye, güvenilir, diplomasi üreten bir adres
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye'ye geliyor!
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye'ye geliyor!
Kremlin: Putin'in İstanbul'da Ukrayna ile müzakere teklifine Erdoğan tam destek verdi
Kremlin: Putin'in İstanbul'da Ukrayna ile müzakere teklifine Erdoğan tam destek verdi
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı