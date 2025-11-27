Merkez Bankası rezervleri geçen hafta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerini açıkladı.

Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 21 Kasım haftasında 187,43 milyar dolardan 180,6 milyar dolara geriledi. Rezervlerde geçen hafta 6,83 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti.

21 Kasım ile biten haftada döviz rezervleri 80 milyar doların altına inerek 76,24 milyar dolara gerilerken, altın rezervleri ise 107,39 milyar dolardan 104,39 milyar dolara geriledi.