Merkez Bankası rezervleri yeniden yükselişe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri üst üste üç hafta düşüş kaydetmesinin ardından geçen hafta yükseldi.

TCMB haftalık verilerine göre, 19 Eylül ile sona eren haftada brüt rezervler 649 milyon dolar artarak 84 milyar 499 milyon dolardan 85 milyar 98 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 93 milyar 361 milyon dolardan 93 milyar 754 milyon dolara çıkarak yeni zirvesini gördü.

Böylece toplam rezervler 177 milyar 860 milyon dolar olan seviyesinden, 178 milyar 853 milyon dolara geriledi.

Bir önceki hafta 69 milyar 600 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada796 milyon dolar artarak 70 milyar 396 milyon dolara geldi.