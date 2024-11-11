Merkez Bankası'ndan 'FAST' paylaşımı! Güvenli Ödeme İşlemi nasıl çalışır?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık faaliyetleri çerçevesinde "Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Güvenli Ödeme İşlemi" adlı bir video yayınladı. Videoda, FAST Güvenli Ödeme İşlemi'nin ne olduğu ve nasıl işlediği ile ilgili bilgiler veriliyor.

"Katmadeğerli bir hizmet"

Güvenli Ödeme İşlemi'nin, noter tarafından tescil gerektiren 2. el araç alım-satım işlemine ait para transferlerinin 7/24 kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan katma değerli bir hizmet olduğu hatırlatılan videoda, "Bu hizmet sayesinde araç alıcısı, tescil işlemi tamamlanmadan paranın karşı tarafa aktarılmayacağından, araç satıcısı ise tescil işlemi gerçekleştiğinde paranın anında hesabına geçeceğinden emin olur" deniliyor.

İşlemin taraflarına yer verilen videoda, Güvenli Ödeme İşlemi bir örnekle de anlatılıyor.

TCMB bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması FAST Sistemi, Ocak 2021'de kullanıma açılmıştı.