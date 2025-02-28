Merkez rezerv kaybetti, vatandaş dövize yöneldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Küresel gelişmelerin etkisiyle geçen hafta rekor seviyeleri gören dolar/TL hem vatandaşın döviz mevduatında hem de bu yükselişin dengeli olmasını isteyen Merkez Bankası’nın rezervlerinde et kili oldu. Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre 21 Şubat ile biten geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 3.7 milyar dolar arttı. Merkez Bankası toplam rezervleri 3.4 mil yar dolar, net uluslararası rezervleri ise 6.2 milyar dolar geriledi. Öte yandan Bankacılık Düzenle me ve Denetleme Kurumu verilerine göre geçen hafta kur koruma lı mevduat bakiyesi 40.25 milyar lira azalarak 879.34 milyar liraya geriledi.

Rezerv varlıklar yüzde 1,8 azaldı

Merkez Bankası haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likidite si Gelişmeleri verilerine göre rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 1,8 azalarak 170 milyar dolara indi. 21 Şubat haftasında döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 3,2 azalarak 90.3 mil yar dolar, altın rezerv varlıkları yüzde 0,2 azalarak 72.3 milyar dolara indi. Kamunun döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 1,1 artarak 98.1 milyar dolara çıktı geçen hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19.7 milyar dolar ve döviz alacakları 9.9 milyar dolar olurken net döviz yükümlü lükleri 9.8 milyar dolar seviyesin de gerçekleşti.

Tüzel kişilerin döviz mevduatı 2.66 milyar dolar arttı

Haftalık para ve banka istatistiklerine göre de net uluslararası rezervler 21 Şubat haftasında, bir önceki haftaya göre 6 milyar 178 milyon dolar düşüşle 71 milyar 979 milyon dolara indi. Swap hariç net rezervler ise bir önceki haftadaki 71.4 milyar dolardan 65.7 milyar dolara geriledi. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta son dönemlerin en hızlı artışına imza attı. Merkez Bankası haftalık verilerine göre toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 3 milyar 704 milyon dolar artarken, gerçek kişilerin döviz mevdu atı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 42 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı yine parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 662 milyon dolar yükseldi. Toplam döviz mevduatı ise 174 milyar 669 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası haftalık men kul kıymet istatistiklerine göre ise yabancı yatırımcılar geçen hafta hissede 73.8 milyon dolar, tahvilde ise 179.8 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Hisse ve tahvilde böylece yabancı iki haftadır üst üste net alıcı konumunda yer aldı.

Taksitli ticari krediler 11.45 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerine göre 21 Şubat ile biten haftada sektörün toplam kredileri 27 milyar 377 milyon lira artarak 16 trilyon 690 milyar 918 milyon liraya yükseldi. Toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 168 milyar 365 milyon lira artarak 19 trilyon 871 milyar 247 milyon liraya çıktı. Tüketici kredileri, 21 Şubat itibarıyla 1 milyar 935 milyon lira artarak 2 trilyon 92 milyar 859 milyon liraya ulaştı. Bu hacmin 531 milyar 604 milyon lirası konut, 68 milyar 380 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 492 milyar 874 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 11 milyar 456 milyon lira artarak 2 trilyon 373 milyar 931 milyon lira oldu.